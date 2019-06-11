Новини 11 червня: Зеленський звільняє та призначає, Філарет скликає собор

Зеленський звільняє губернаторів та обласних голів СБУ, Конституційний Суд завершив розгляд справи про розпуск Верховної Ради на відкритій частині пленарного засідання, Філарет скликає собор ліквідованого Київського патріархату — новини, які були актуальні 11 червня.

Про робочий день Зеленського

Сьогодні президент Володимир Зеленський:

Виступив із промовою у Конституційному суді, де розглядається конституційність його указу про розпуск парламенту і заявив, що його юридична позиція беззаперечна і бездоганна.

Звільнив 15 голів обласних державних адміністрацій.

Звільнив 2 заступників голови Служби безпеки та 5 начальників обласних управлінь відомства (за вибори та контрабанду).

Призначив головою Служби зовнішньої розвідки Владислава Бухарєва, який є членом фракції "Батьківщина".

Скасував два укази свого попередника Петра Порошенка про призначення членів Вищої ради правосуддя.

Звільнив з посади керівника Державного управління справами Івана Куцика і призначив тимчасовим виконувачем обов'язків очільника ДУС Сергія Борзова.

А ще Зеленський вносить до Верховної Ради подання на надання згоди на звільнення генерального прокурора України Юрія Луценка.

Про розпуск Ради

Конституційний Суд завершив розгляд справи про розпуск Верховної Ради на відкритій частині пленарного засідання.

Наразі невідомо, коли саме буде ухвалене рішення. Однак провадження позначене як невідкладне, тому закон передбачає місяць на його розгляд.

Про Філарета

Почесний патріарх Православної церкви України Філарет заявив, що 20 червня скликає собор ліквідованого Київського патріархату, де офіційно не визнає автокефалії українських православних церков.

Про інші важливі новини

Вища рада правосуддя звільнила у відставку суддю Печерського районного суду міста Києва Ларису Цокол, яка в грудні 2017 року відмовилась надати дозвіл на арешт Міхеіла Саакашвілі.

Печерський суд Києва пом’якшив запобіжний захід екс-бійцю підрозділу спецназу "Омега", снайперу Дмитру Хмілю, якого підозрюють у вбивстві активіста Євромайдану Олександра Храпаченка.

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Президент Молдови Ігор Додон повідомив, що скасував підписаний у неділю Павлом Філіпом у якості в.о. президента указ про розпуск парламенту.

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