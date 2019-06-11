Новости 11 июня: Зеленский увольняет и назначает, Филарет созывает собор
Зеленский увольняет губернаторов и областных глав СБУ, Конституционный Суд завершил рассмотрение дела о роспуске Верховной Рады на открытой части пленарного заседания, Филарет созывает собор ликвидированного Киевского патриархата – новости, которые были актуальны 11 июня.
О рабочем дне Зеленского
Сегодня президент Владимир Зеленский:
Выступил с речью в Конституционном суде, где рассматривается конституционность его указа о роспуске парламента и заявил, что его юридическая позиция неоспорима и безупречна.
Уволил 15 руководителей областных государственных администраций.
Уволил 2 заместителей главы Службы безопасности и 5 начальников областных управлений ведомства.
Назначил главой Службы внешней разведки Владислава Бухарева.
Отменил два указа своего предшественника Петра Порошенко о назначении членов Высшего совета правосудия.
Уволил с должности руководителя Государственного управления делами Ивана Куцика и назначил временно исполняющим обязанности главы ГУД Сергея Борзова.
А еще Зеленский вносит в Верховную Раду представление на предоставление согласия на увольнение генерального прокурора Украины Юрия Луценко.
О роспуске Верховной Рады
Конституционный Суд завершил рассмотрение дела о роспуске Верховной Рады на открытой части пленарного заседания.
На данный момент неизвестно, когда именно будет принято решение. Однако производство обозначено как неотложное, поэтому закон предусматривает месяц на его рассмотрение.
О Филарете
Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет заявил, что 20 июня созывает собор ликвидированного Киевского патриархата, где официально не признает автокефалии Украинской православных церквей.
О других важных новостях
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Президент Молдовы Игорь Додон сообщил, что отменил подписанный в воскресенье Павлом Филипом в качестве и.о. президента указ о роспуске парламента.
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