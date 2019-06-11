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Новости 11 июня: Зеленский увольняет и назначает, Филарет созывает собор

Вторник, 11 июня 2019, 21:43

Зеленский увольняет губернаторов и областных глав СБУ, Конституционный Суд завершил рассмотрение дела о роспуске Верховной Рады на открытой части пленарного заседания, Филарет созывает собор ликвидированного Киевского патриархата – новости, которые были актуальны 11 июня.

О рабочем дне Зеленского

Сегодня президент Владимир Зеленский:

Выступил с речью в Конституционном суде, где рассматривается конституционность его указа о роспуске парламента и заявил, что его юридическая позиция неоспорима и безупречна.

Уволил 15 руководителей областных государственных администраций.

Уволил 2 заместителей главы Службы безопасности и 5 начальников областных управлений ведомства.

Назначил главой Службы внешней разведки Владислава Бухарева.

Отменил два указа своего предшественника Петра Порошенко о назначении членов Высшего совета правосудия.

Уволил с должности руководителя Государственного управления делами Ивана Куцика и назначил временно исполняющим обязанности главы ГУД Сергея Борзова.

А еще Зеленский вносит в Верховную Раду представление на предоставление согласия на увольнение генерального прокурора Украины Юрия Луценко.

О роспуске Верховной Рады

Конституционный Суд завершил рассмотрение дела о роспуске Верховной Рады на открытой части пленарного заседания.

На данный момент неизвестно, когда именно будет принято решение. Однако производство обозначено как неотложное, поэтому закон предусматривает месяц на его рассмотрение.

О Филарете

Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет заявил, что 20 июня созывает собор ликвидированного Киевского патриархата, где официально не признает автокефалии Украинской православных церквей.

О других важных новостях

Высший совет правосудия уволил в отставку судью Печерского районного суда города Киева Ларису Цоколь, которая в декабре 2017 года отказалась предоставить разрешение на арест Михеила Саакашвили.

Президент Молдовы Игорь Додон сообщил, что отменил подписанный в воскресенье Павлом Филипом в качестве и.о. президента указ о роспуске парламента.

Дело против российского журналиста "Медузы" Ивана Голунова, которого задержали по подозрению в покушении на сбыт наркотиков, закрыли.

Печерский суд Киева смягчил меру пресечения экс-бойцу подразделения спецназа "Омега", снайперу Дмитрию Хмелю, которого подозревают в убийстве активиста Евромайдана Александра Храпаченка.

Главное управление по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Одесской области рекомендует воздержаться от купания в море в связи с аномальным развитием водорослей.

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