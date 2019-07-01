П’яний на позашляховику намагався заїхати на пішохідний "міст Кличка"

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Понеділок, 1 липня 2019, 16:45

Столичні патрульні зупинили нетверезого водія, який на позашляховику намагався заїхати на новий пішохідно-велосипедний міст у Києві.

Про це повідомляє Патрульна поліція.

Подія сталася близько 5 ранку 30 червня.

"Інспектори, які патрулювали пішохідний міст, побачили, як водій автомобіля SsangYong здійснив проїзд по газону та намагався заїхати на пішохідний міст. Патрульні зупинили кермувальника за порушення ПДР та під час перевірки його документів виявили у чоловіка явні ознаки алкогольного сп’яніння", - йдеться в повідомленні. 

 

Відзначається, що драгер показав результат 0,58 проміле (легке сп'яніння). 

 

"Патрульні склали на кермувальника протокол за ч.1 ст.130 (Керування в стані сп’яніння) КУпАП та постанову за ч.1 ст.122 КУпАП за вчинене ним порушення ПДР", - йдеться в повідомленні.

Водію загрожує штраф у 10,2 тисячі гривень та рік позбавлення права керування автомобілем.

Нагадаємо:

  • Новий пішохідний міст між Володимирською гіркою та парком "Хрещатий", який має смугу для велосипедистів та дві оглядові тераси зі склом під ногами, відкрили 25 травня.  
  • Вже 26 травня на двох фрагментах пішохідної частини тріснуло скло, згодом тріснув ще один фрагмент.
  • 27 травня пошкоджену скло-плівку змінили. 
  • Мер Києва Віталій Кличко не виключив, що механічне пошкодження могло статися знизу скла (мосту), розглядається версія того, що міст обстріляли. 
  • Поліція Києва відкрила кримінальне провадження за фактом пошкодження мосту, ділянку пішохідної частини зі скляною поверхнею закрили на перевірку. 
  • У середині червня повідомлялося, що на пішохідний міст заїхав автомобіль.  

Українська правда

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Теми: Київ поліція


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