П’яний на позашляховику намагався заїхати на пішохідний "міст Кличка"

Столичні патрульні зупинили нетверезого водія, який на позашляховику намагався заїхати на новий пішохідно-велосипедний міст у Києві.

Про це повідомляє Патрульна поліція.

Подія сталася близько 5 ранку 30 червня.

"Інспектори, які патрулювали пішохідний міст, побачили, як водій автомобіля SsangYong здійснив проїзд по газону та намагався заїхати на пішохідний міст. Патрульні зупинили кермувальника за порушення ПДР та під час перевірки його документів виявили у чоловіка явні ознаки алкогольного сп’яніння", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що драгер показав результат 0,58 проміле (легке сп'яніння).

"Патрульні склали на кермувальника протокол за ч.1 ст.130 (Керування в стані сп’яніння) КУпАП та постанову за ч.1 ст.122 КУпАП за вчинене ним порушення ПДР", - йдеться в повідомленні.

Водію загрожує штраф у 10,2 тисячі гривень та рік позбавлення права керування автомобілем.

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