Суд зобов’язав СБУ надати Мангеру результати стеження за ним
Шевченківський районний суд Києва зобов’язав СБУ надати інформацію про результати НСРД - негласних слідчих (розшукових) дій Владиславу Мангеру, фігуранту справи про вбивство херсонської активістки, в.о. керуючої справами виконкому Херсонської міськради Катерини Гандзюк.
Про це повідомив адвокат Мангера Дмитро Ільченко, пише Укрінформ.
"Шевченківський районний суд Києва вчора задовольнив нашу скаргу і зобов’язав слідчих надати Мангеру інформацію про результати НСРД – це негласні слідчі (розшукові) дії щодо нього. Мова йде про прослуховування, зовнішнє спостереження – такі речі. Тобто, протягом 3 днів з дня набрання ухвали суду чинності (рішення набирає чинності через 5 днів), слідчі СБУ мають надати таку інформацію", - зазначив адвокат.
За його словами, ознайомлення з цими матеріалами дасть захисту можливість чітко зрозуміти, на чому все-таки ґрунтується підозра. Тому що, на думку сторони захисту, матеріали справи, які надавали, доказів не містять, і якщо у "негласних розшукових діях нічого немає, то це буде означати, що немає ніяких доказів, і тоді у нас буде підстава подавати клопотання про закриття справи у частині, що стосується Мангера".
Нагадаємо:
- 31 липня 2018 року у Херсоні біля під'їзду чоловік вилив на Катерину Гандзюк кислоту. Вона потрапила до реанімаційного відділення з сильними опіками, а за 3 місяці померла у лікарні після багатьох операцій.
- Поліція затримала 5 підозрюваних у нападі на Гандзюк. Це В'ячеслав Вишневський, Віктор Горбунов, Володимир Васянович, Сергій Торбін і Микита Грабчук.
- У квітні стало відомо, що їм змінили підозру зі вбивства на умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень.
- 4 грудня 2018 року правоохоронці оголосили підозру в організації нападу на Гандзюк Олексію Левіну (Москалу), якого пов'язують з місцевою владою. Левіна оголосили в розшук, він переховується у Домінікані.
- 11 лютого голові обласної ради Херсонської області Владиславу Мангеру оголосили підозру в організації вбивства Гандзюк.
- Однак пізніше прокуратура змінила Мангеру підозру на замовлення побиття.
- Активісти і журналісти вважають причетними до вбивства Андрія Гордєєва та його заступника Євгена Рищука.
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