Коломойський розповів про свої контакти з Зеленським
Олігарх Ігор Коломойський не зустрічався з Володимиром Зеленським після інаугурації, але мав декілька розмов із ним.
Про це мільярдер, який лиш у травні повернувся в Україну, розповів в інтерв'ю журналу НВ.
На запитання Крістіни Бердинських, чи тримає він зв’язок із президентом Зеленським – телефонує чи переписується – Коломойський відповів: "Іноді, рідко".
За словами бізнесмена, після інавгурації вони ще не зустрічалися особисто через журналістів.
"Через вас же, знову ж таки, не було (зустрічі – ред.). Через Михайла Ткача (журналіст програми "Схеми: корупція в деталях")", – заявив Коломойський.
На запитання, про що він спілкується із Зеленським, мільярдер відповів: "Морально підтримую".
Коломойський навів приклад телефонних розмов:
- Як справи? Все гаразд? Тримаєшся?
- Тримаюся.
- Важко?
- Важко.
- Ну добре, тримайся далі. "Грошей немає, але ви тримайтеся".
*Остання фраза – цитування слів прем’єр-міністра Росії Дмитра Медведєва, сказаних пенсіонерам анексованого Криму в травні 2016 року.
Коломойський заявив, що не обговорює з Зеленським парламентські вибори.
Він уточнив, що контактів відтоді, як Зеленський вступив на посаду президента, було небагато: "Раз, два – та й усе".
На зауваження журналіста, що Зеленський одного разу згадав про їхню особисту зустріч, Коломойський запевнив що "офіційної зустрічі у мене з ним не було".
"Може, обмовився", – припустив бізнесмен.
Водночас Коломойський підтвердив, що симпатизує Зеленському: "Ну, ясна річ, що не Порошенку. У нас іншого президента немає".
"Так, я йому симпатизую і зичу удачі. І розумію, як йому нелегко", – додав він.
Нагадаємо:
- Шоумен Володимир Зеленський 21 квітня переміг у другому турі виборів президента попереднього голову держави Петра Порошенка з великим відривом. Інавгурація відбулася 20 травня.
- Під час передвиборчої кампанії Зеленського та його серіал "Слуга народу" активно просував телеканал "1+1", співвласником якого є Коломойський.
- Колмойського вважали покровителем Зеленського, але публічно він лише висловлює йому симпатію та прихильність.
- Юрист Коломойського Андрій Богдан очолив Адміністрацію президента Зеленського, яку вже реорганізували в Офіс президента.
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