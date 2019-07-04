Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Коломойський розповів про свої контакти з Зеленським

Четвер, 4 липня 2019, 13:42

Олігарх Ігор Коломойський не зустрічався з Володимиром Зеленським після інаугурації, але мав декілька розмов із ним.

Про це мільярдер, який лиш у травні повернувся в Україну, розповів в інтерв'ю журналу НВ.

На запитання Крістіни Бердинських, чи тримає він зв’язок із президентом Зеленським – телефонує чи переписується – Коломойський відповів: "Іноді, рідко".

За словами бізнесмена, після інавгурації вони ще не зустрічалися особисто через журналістів.

"Через вас же, знову ж таки, не було (зустрічі – ред.). Через Михайла Ткача (журналіст програми "Схеми: корупція в деталях")", – заявив Коломойський.

На запитання, про що він спілкується із Зеленським, мільярдер відповів: "Морально підтримую".

Коломойський навів приклад телефонних розмов:

- Як справи? Все гаразд? Тримаєшся? 

- Тримаюся.

- Важко? 

- Важко.

- Ну добре, тримайся далі. "Грошей немає, але ви тримайтеся".

*Остання фраза – цитування слів прем’єр-міністра Росії Дмитра Медведєва, сказаних пенсіонерам анексованого Криму в травні 2016 року.

Коломойський заявив, що не обговорює з Зеленським парламентські вибори.

Він уточнив, що контактів відтоді, як Зеленський вступив на посаду президента, було небагато: "Раз, два – та й усе".

На зауваження журналіста, що Зеленський одного разу згадав про їхню особисту зустріч, Коломойський запевнив що "офіційної зустрічі у мене з ним не було".

"Може, обмовився", – припустив бізнесмен.

Водночас Коломойський підтвердив, що симпатизує Зеленському: "Ну, ясна річ, що не Порошенку. У нас іншого президента немає".

"Так, я йому симпатизую і зичу удачі. І розумію, як йому нелегко", – додав він.

Нагадаємо:

  • Шоумен Володимир Зеленський 21 квітня переміг у другому турі виборів президента попереднього голову держави Петра Порошенка з великим відривом. Інавгурація відбулася 20 травня.
  • Під час передвиборчої кампанії Зеленського та його серіал "Слуга народу" активно просував телеканал "1+1", співвласником якого є Коломойський.
  • Колмойського вважали покровителем Зеленського, але публічно він лише висловлює йому симпатію та прихильність.
  • Юрист Коломойського Андрій Богдан очолив Адміністрацію президента Зеленського, яку вже реорганізували в Офіс президента.  

"Українська правда" в Threads

Теми: КлименкоЗеленський
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Перші абоненти "Київстар" почали повідомляти про відновлення зв'язку

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Зеленський прибув до Норвегії

Усі новини...
Клименко
На Херсонщині ще один загиблий внаслідок повені, 13 людей зникли безвісти
Влада шукає шляхи евакуації українців із окупованого берега Херсонщини – Клименко
В Україні створюють штаб із ліквідації наслідків підриву ГЕС, глава МВС керує роботами
Останні новини
18:14
Перші абоненти "Київстар" почали повідомляти про відновлення зв'язку
18:10
Прем’єр Іспанії хоче відкриття переговорів з Україною про вступ в ЄС до кінця року
18:00
Датчики дихання: у США з'являться технології, які завадять водити авто напідпитку
17:47
Італійські шахи, годинники і кришталевий посуд: ЗМІ поцікавилися, на що Генштаб ЗСУ витрачає кошти
17:44
Оголосили фіналістів та володарів спецвідзнак Премії Шевельова 2023
17:40
відеоМінцифри вдосконалило мапу з Пунктами незламності в "Дії"
17:34
Соцмережа X цьогоріч не досягне цілей по доходах від реклами – Bloomberg
17:18
У Японії чоловік підірвав свою квартиру, намагаючись вбити таргана
17:12
Українці придбанням житла цікавляться, але купують обережно: підсумки ринку нерухомості - 2023
16:55
Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд
Усі новини...
Реклама: