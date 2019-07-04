Коломойський розповів про свої контакти з Зеленським

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Четвер, 4 липня 2019, 13:42

Олігарх Ігор Коломойський не зустрічався з Володимиром Зеленським після інаугурації, але мав декілька розмов із ним.

Про це мільярдер, який лиш у травні повернувся в Україну, розповів в інтерв'ю журналу НВ.

На запитання Крістіни Бердинських, чи тримає він зв’язок із президентом Зеленським – телефонує чи переписується – Коломойський відповів: "Іноді, рідко".

За словами бізнесмена, після інавгурації вони ще не зустрічалися особисто через журналістів.

"Через вас же, знову ж таки, не було (зустрічі – ред.). Через Михайла Ткача (журналіст програми "Схеми: корупція в деталях")", – заявив Коломойський.

На запитання, про що він спілкується із Зеленським, мільярдер відповів: "Морально підтримую".

Коломойський навів приклад телефонних розмов:

- Як справи? Все гаразд? Тримаєшся? 

- Тримаюся.

- Важко? 

- Важко.

- Ну добре, тримайся далі. "Грошей немає, але ви тримайтеся".

*Остання фраза – цитування слів прем’єр-міністра Росії Дмитра Медведєва, сказаних пенсіонерам анексованого Криму в травні 2016 року.

Коломойський заявив, що не обговорює з Зеленським парламентські вибори.

Він уточнив, що контактів відтоді, як Зеленський вступив на посаду президента, було небагато: "Раз, два – та й усе".

На зауваження журналіста, що Зеленський одного разу згадав про їхню особисту зустріч, Коломойський запевнив що "офіційної зустрічі у мене з ним не було".

"Може, обмовився", – припустив бізнесмен.

Водночас Коломойський підтвердив, що симпатизує Зеленському: "Ну, ясна річ, що не Порошенку. У нас іншого президента немає".

"Так, я йому симпатизую і зичу удачі. І розумію, як йому нелегко", – додав він.

Нагадаємо:

  • Шоумен Володимир Зеленський 21 квітня переміг у другому турі виборів президента попереднього голову держави Петра Порошенка з великим відривом. Інавгурація відбулася 20 травня.
  • Під час передвиборчої кампанії Зеленського та його серіал "Слуга народу" активно просував телеканал "1+1", співвласником якого є Коломойський.
  • Колмойського вважали покровителем Зеленського, але публічно він лише висловлює йому симпатію та прихильність.
  • Юрист Коломойського Андрій Богдан очолив Адміністрацію президента Зеленського, яку вже реорганізували в Офіс президента.  

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Теми: Клименко Зеленський


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