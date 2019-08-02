Справа суддів ОАСК: Вища рада правосуддя підготувала скаргу в ГПУ
Вища рада правосуддя вимагає, щоб Генеральна прокуратура надала дані щодо розслідування фактів можливого втручання в діяльність суддів Окружного адмінсуду Києва з боку вищих посадових осіб держави під час ухвалення рішення за позовом олігарха Ігоря Коломойського.
Про це повідомляє прес-служба ВРП.
Зазначається, що 24 та 25 квітня 2019 року до ВРП надійшли аналогічні за змістом повідомлення суддів окружного адміністративного суду Києва Амельохіна В.В., Келеберди В.І., Качура I.A. про втручання в їхню діяльність щодо здійснення правосуддя.
За їхніми словами, 18 квітня вони у складі колегії ухвалили рішення у справі за позовом Коломойського до Національного банку, Кабміну, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо протиправності їх рішень у межах процедури націоналізації.
Також повідомляється, що того ж дня президент скликав термінове засідання Ради нацбезпеки і оборони, предметом якого була оцінка рішення окружного адмінсуду Києва.
У своїй скарзі судді наголосили, що станом на час проведення засідання РНБО, ще не було повного тексту судового рішення, і ні сторони у справі, ні будь-які інші особи на той момент не могли бути ознайомлені з мотивацією рішення суду, на якій грунтується вже оприлюднена його резолютивна частина, але учасники засідання РНБО його розкритикували.
"Судді вважають, що такі заяви керівництва держави є прямою загрозою для судової системи України, посяганням на її незалежність та неупередженість", - заявили у ВРП.
"На переконання суддів, наявні підстави стверджувати, що такі очевидно резонансні дії були вчинені з метою здійснення тиску на суддів Амельохіна В.В., Келеберду В.І., Качура І.А., які здійснюють розгляд зазначеної справи", - додали у прес-службі ради правосуддя.
Також зазначається, що вказані судді вважають, що посадовці таким чином намагались тиснути на них, тому просили "вжити реальних заходів з метою забезпечення їхнього захисту від свавільних та протиправних дій" посадовців.
За словами члена Вищої Ради правосуддя Володимира Говорухи, 20 травня ГПУ повідомила про внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей за фактом можливого втручання в діяльність суддів вищих посадових осіб держави.
Здійснення досудового розслідування було доручено Державному бюро розслідувань, яке не надає даних про хід розслідування, пославшись на таємницю слідства.
Наразі Вища рада правосуддя ухвалила рішення звернутися до Генеральної прокуратури щодо надання інформації про розкриття та розслідування злочину, вчиненого стосовно суддів окружного адміністративного суду Києва.
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Нагадаємо:
- 10 травня у ВККС заявили, що 34 судді Окружного адмінсуду Києва, включно із головою Павлом Вовком та суддями, які визнали незаконною націоналізацію Приватбанку, не з’явилися на обов’язкове кваліфікаційне оцінювання, бо нібито захворіли.
- 15 травня Окружний адміністративний суд Києва тимчасово заборонив Сергію Козьякову виконувати обов’язки голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів.
- 26 липня стало відомо, що НАБУ та ГПУ обшукують Окружний адміністративний суд Києва
- Пізніше правоохоронці розповіли, що розслідують справу про втручання керівництва Окружного адмінсуду в ухвалення рішень, вплив на роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів та організацію прийняття завідомо неправосудних рішень.
- За версією слідства, голова Окружного адмінсуду Павло Вовк хотів уникнути кваліфікаційного оцінювання і для цього "почав створювати штучні перешкоди у діяльності окремих членів ВККС".
- НАБУ також оприлюднило записи розмов нібито суддів ОАСК, які фігурують у справі про втручання суду в роботу інших органів влади.
- У відповідь суд заявив про тиск. Голова суду Павло Вовк заявив, що опубліковані записи – брехня.
- 30 липня Вовка і ще трьох суддів викликали до ГПУ, щоб вручити підозри і допитати.
- ГПУ також викликала на допит уповноважену Верховної Ради з прав людини Людмилу Денісову та голову Державної судової адміністрації Зіновія Холоднюка, які фігурують на оприлюднених записах.
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