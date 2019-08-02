Дело судей ОАСК: Высший совет правосудия подготовил жалобу в ГПУ

Высший совет правосудия требует, чтобы Генеральная прокуратура предоставила данные по расследованию фактов возможного вмешательства в деятельность судей Окружного админсуда Киева со стороны высших должностных лиц государства при принятии решения по иску олигарха Игоря Коломойского.

Об этом сообщает пресс-служба ВРУ.

Отмечается, что 24 и 25 апреля 2019 года в ВСП поступили аналогичные по содержанию сообщения судей окружного административного суда Киева Амелехина В.В., Келеберды В.И., Качура И.A. о вмешательстве в их деятельность по осуществлению правосудия.

По их словам, 18 апреля они в составе коллегии приняли решение по иску Коломойского к Национальному банку, Кабмину, Фонду гарантирования вкладов физических лиц, Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку относительно противоправности их решений в рамках процедуры национализации.

Также сообщается, что в тот же день президент созвал срочное заседание Совета нацбезопасности и обороны, предметом которого была оценка решения окружного админсуда Киева.

В своей жалобе судьи отметили, что на время проведения заседания СНБО, еще не было полного текста судебного решения, и ни стороны по делу, ни любые другие лица на тот момент не могли быть знакомы с мотивацией решения суда, на котором основывается уже обнародованная его резолютивная часть, однако участники заседания СНБО его раскритиковали.

"Судьи считают, что такие заявления руководства государства является прямой угрозой для судебной системы Украины, посягательством на ее независимость и беспристрастность", - заявили в ВРУ.

"По мнению судей, имеются основания утверждать, что такие очевидно резонансные действия были совершены с целью оказания давления на судей Амелехина В.В., Келеберды В.И., Качура И.А., осуществляющих рассмотрение указанного дела", - добавили в пресс-службе совета правосудия.

Также отмечается, что указанные судьи считают, что чиновники таким образом пытались давить на них, потому просили "принять реальные меры для обеспечения их защиты от произвольных и противоправных действий" чиновников.

По словам члена Высшего Совета правосудия Владимира Говорухи, 20 мая ГПУ сообщила о внесении в Единый реестр досудебных расследований сведений по факту возможного вмешательства в деятельность судей высших должностных лиц государства.

Осуществление досудебного расследования было поручено Государственному бюро расследований, которое не предоставляет данных о ходе расследования, сославшись на тайну следствия.

Сейчас Высший совет правосудия принял решение обратиться в Генеральную прокуратуру о предоставлении информации о раскрытии и расследовании преступления, совершенного в отношении судей окружного административного суда Киева.

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