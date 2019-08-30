Росіяни, яких готують до обміну, ще в СІЗО України – адвокат

Джерело: російський ТАСС.

Громадяни Росії, які утримуються в Україні й готуються до обміну, у п'ятницю вранці ще перебувають у СІЗО, заявив їхній адвокат Валентин Рибін.

Пряма мова: "Українські полонені сидять на базі і в СІЗО. Мені поки не відомо, що вони сьогодні взагалі рухаються на обмін".

Деталі. За словами Рибіна, обмін, імовірно, відбудеться у вівторок.

Раніше адвокат заявляв, що з української сторони участь в обміні можуть прийняти 12 громадян Російської Федерації.

Крім Максима Одинцова і Олександра Баранова, серед можливих учасників обміну юрист називав Євгена Мефьодова, Ігоря Кімаковського і Руслана Беджіева.

В Офісі президента України і Службі безпеки України повідомили, що обмін утримуваними особами з Росією ще не завершено.

Що цьому передувало: Співробітниця Верховної Ради Ганна Ісламова у ніч на 30 серпня повідомила, що "обмін завершився" і українці летять додому. Її допис репостнув новопризначений генпрокурор України Руслан Рябошапка.

Родичі деяких моряків та журналісти після цього повідомлення зібралися в аеропорту "Київ". За їхньою інформацією, офіційної зустрічі звільнених українців там не буде – їх повезуть до лікарні.

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