Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Росіяни, яких готують до обміну, ще в СІЗО України – адвокат

П'ятниця, 30 серпня 2019, 09:26

Джерело: російський ТАСС.

Громадяни Росії, які утримуються в Україні й готуються до обміну, у п'ятницю вранці ще перебувають у СІЗО, заявив їхній адвокат Валентин Рибін.

Пряма мова: "Українські полонені сидять на базі і в СІЗО. Мені поки не відомо, що вони сьогодні взагалі рухаються на обмін".

Деталі. За словами Рибіна, обмін, імовірно, відбудеться у вівторок.

Раніше адвокат заявляв, що з української сторони участь в обміні можуть прийняти 12 громадян Російської Федерації.

Крім Максима Одинцова і Олександра Баранова, серед можливих учасників обміну юрист називав Євгена Мефьодова, Ігоря Кімаковського і Руслана Беджіева.

В Офісі президента України і Службі безпеки України повідомили, що обмін утримуваними особами з Росією ще не завершено.

Що цьому передувало: Співробітниця Верховної Ради Ганна Ісламова у ніч на 30 серпня повідомила, що "обмін завершився" і українці летять додому. Її допис репостнув новопризначений генпрокурор України Руслан Рябошапка.

Родичі деяких моряків та журналісти після цього повідомлення зібралися в аеропорту "Київ". За їхньою інформацією, офіційної зустрічі звільнених українців там не буде – їх повезуть до лікарні.

Передісторія:

  • 22 серпня росЗМІ повідомили, що Москва і Київ попередньо домовилися обміняти 33 росіян на 33 українців у кінці серпня.
  • Перед цим до СІЗО "Лефортово", де перебували 24 захоплені українські моряки, з різних російських в’язниць привезли ще декількох українців – зокрема: Володимира Балуха, Миколу Карпюка, Станіслава Клиха, Олександра Кольченка, Павла Гриба, Романа Сущенка.
  • Припускали, що їх разом із моряками можуть видати Україні для "відбування покарання" в обмін на росіян,які утримуються за гратами в Україні.
  • 22 серпня стало відомо, що щонайменше для 4 затриманих в Україніоформлюють документи для обміну на утримуваних у Росії українців. Це колишні українські військові Олександр Баранов та Олексій Одинцов і росіяни Ігор Кімаковський та Євген Мефьодов.
  • 29 серпня з'явилася інформація, що навіть кримчанина Олега Сенцовадоставили з далекого міста Лабитнангі до Москви.
  • А напередодні в Україні суд випустив із СІЗО  під особисте зобов’язання головного редактора "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського, підозрюваного в державній зраді.
  • За даними УП, Вишинський має взяти участь у обміні в'язнями між Україною та Росією. Вишинський сам погодився взяти участь у взаємному звільненні осіб між країнами.

Теми: політв'язніРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Усі новини...
політв'язні
Помер український дисидент Василь Овсієнко
Звільнений політв’язень Захтей поскаржився на відсутність допомоги від влади
Політв'язень Захтей виїхав з Росії: був у неволі понад 6 років
Останні новини
20:08
В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ
20:07
Бізнесу компенсують 660 мільйонів за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю
19:53
На фронті протягом доби 89 зіткнень, найбільше атак на Авдіївському напрямку – Генштаб
19:50
Російські атаки від середини липня пошкодили понад 100 об’єктів портової інфраструктури
19:42
ЄС перед самітом розморозив €10 млрд для Угорщини
19:40
Фонд підтримки енергетики України: обсяг внесків сягнув понад 390 мільйонів євро
19:39
Росіяни запустили ударні БпЛА з кількох напрямків
19:31
Собор Паризької Богоматері матиме унікальну протипожежну систему
19:09
Новий прем’єр Польщі може вранці зустрітися з Зеленським
19:07
"Київстар" офіційно оголосив про відновлення зв'язку: абонентам обіцяють компенсації
Усі новини...
Реклама: