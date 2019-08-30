Росіяни, яких готують до обміну, ще в СІЗО України – адвокат
Джерело: російський ТАСС.
Громадяни Росії, які утримуються в Україні й готуються до обміну, у п'ятницю вранці ще перебувають у СІЗО, заявив їхній адвокат Валентин Рибін.
Пряма мова: "Українські полонені сидять на базі і в СІЗО. Мені поки не відомо, що вони сьогодні взагалі рухаються на обмін".
Деталі. За словами Рибіна, обмін, імовірно, відбудеться у вівторок.
Раніше адвокат заявляв, що з української сторони участь в обміні можуть прийняти 12 громадян Російської Федерації.
Крім Максима Одинцова і Олександра Баранова, серед можливих учасників обміну юрист називав Євгена Мефьодова, Ігоря Кімаковського і Руслана Беджіева.
В Офісі президента України і Службі безпеки України повідомили, що обмін утримуваними особами з Росією ще не завершено.
Що цьому передувало: Співробітниця Верховної Ради Ганна Ісламова у ніч на 30 серпня повідомила, що "обмін завершився" і українці летять додому. Її допис репостнув новопризначений генпрокурор України Руслан Рябошапка.
Родичі деяких моряків та журналісти після цього повідомлення зібралися в аеропорту "Київ". За їхньою інформацією, офіційної зустрічі звільнених українців там не буде – їх повезуть до лікарні.
Передісторія:
- 22 серпня росЗМІ повідомили, що Москва і Київ попередньо домовилися обміняти 33 росіян на 33 українців у кінці серпня.
- Перед цим до СІЗО "Лефортово", де перебували 24 захоплені українські моряки, з різних російських в’язниць привезли ще декількох українців – зокрема: Володимира Балуха, Миколу Карпюка, Станіслава Клиха, Олександра Кольченка, Павла Гриба, Романа Сущенка.
- Припускали, що їх разом із моряками можуть видати Україні для "відбування покарання" в обмін на росіян,які утримуються за гратами в Україні.
- 22 серпня стало відомо, що щонайменше для 4 затриманих в Україніоформлюють документи для обміну на утримуваних у Росії українців. Це колишні українські військові Олександр Баранов та Олексій Одинцов і росіяни Ігор Кімаковський та Євген Мефьодов.
- 29 серпня з'явилася інформація, що навіть кримчанина Олега Сенцовадоставили з далекого міста Лабитнангі до Москви.
- А напередодні в Україні суд випустив із СІЗО під особисте зобов’язання головного редактора "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського, підозрюваного в державній зраді.
- За даними УП, Вишинський має взяти участь у обміні в'язнями між Україною та Росією. Вишинський сам погодився взяти участь у взаємному звільненні осіб між країнами.