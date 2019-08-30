Росіяни, яких готують до обміну, ще в СІЗО України – адвокат

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П'ятниця, 30 серпня 2019, 09:26

Джерело: російський ТАСС.

Громадяни Росії, які утримуються в Україні й готуються до обміну, у п'ятницю вранці ще перебувають у СІЗО, заявив їхній адвокат Валентин Рибін.

Пряма мова: "Українські полонені сидять на базі і в СІЗО. Мені поки не відомо, що вони сьогодні взагалі рухаються на обмін".

Деталі. За словами Рибіна, обмін, імовірно, відбудеться у вівторок.

Раніше адвокат заявляв, що з української сторони участь в обміні можуть прийняти 12 громадян Російської Федерації.

Крім Максима Одинцова і Олександра Баранова, серед можливих учасників обміну юрист називав Євгена Мефьодова, Ігоря Кімаковського і Руслана Беджіева.

В Офісі президента України і Службі безпеки України повідомили, що обмін утримуваними особами з Росією ще не завершено.

Що цьому передувало: Співробітниця Верховної Ради Ганна Ісламова у ніч на 30 серпня повідомила, що "обмін завершився" і українці летять додому. Її допис репостнув новопризначений генпрокурор України Руслан Рябошапка.

Родичі деяких моряків та журналісти після цього повідомлення зібралися в аеропорту "Київ". За їхньою інформацією, офіційної зустрічі звільнених українців там не буде – їх повезуть до лікарні.

Передісторія:

  • 22 серпня росЗМІ повідомили, що Москва і Київ попередньо домовилися обміняти 33 росіян на 33 українців у кінці серпня.
  • Перед цим до СІЗО "Лефортово", де перебували 24 захоплені українські моряки, з різних російських в’язниць привезли ще декількох українців – зокрема: Володимира Балуха, Миколу Карпюка, Станіслава Клиха, Олександра Кольченка, Павла Гриба, Романа Сущенка.
  • Припускали, що їх разом із моряками можуть видати Україні для "відбування покарання" в обмін на росіян,які утримуються за гратами в Україні.
  • 22 серпня стало відомо, що щонайменше для 4 затриманих в Україніоформлюють документи для обміну на утримуваних у Росії українців. Це колишні українські військові Олександр Баранов та Олексій Одинцов і росіяни Ігор Кімаковський та Євген Мефьодов.
  • 29 серпня з'явилася інформація, що навіть кримчанина Олега Сенцовадоставили з далекого міста Лабитнангі до Москви.
  • А напередодні в Україні суд випустив із СІЗО  під особисте зобов’язання головного редактора "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського, підозрюваного в державній зраді.
  • За даними УП, Вишинський має взяти участь у обміні в'язнями між Україною та Росією. Вишинський сам погодився взяти участь у взаємному звільненні осіб між країнами.

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Теми: політв'язні Росія


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