Россияне, которых готовят к обмену, еще в СИЗО Украины – адвокат
Источник: российский ТАСС.
Граждане России, удерживаемые в Украине и готовящиеся к обмену, в пятницу утром еще находятся в СИЗО, заявил их адвокат Валентин Рыбин..
Пряма речь: "Украинские пленные сидят на базе и в СИЗО. Мне пока не известно, что они сегодня вообще движутся на обмен".
Детали. По словам Рыбина, обмен, предположительно, состоится во вторник.
Ранее адвокат заявлял, что с украинской стороны участие в обмене могут принять 12 граждан Российской Федерации.
Помимо Максима Одинцова и Александра Баранова, среди возможных участников обмена юрист называл Евгения Мефедова, Игоря Кимаковского и Руслана Беджиева.
В Офисе президента Украины и Службе безопасности Украины сообщили, что обмен удерживаемыми лицами с Россией еще не завершен.
Что этому предшествовало: Сотрудница Верховной Рады Анна Исламова в ночь на 30 августа сообщила, что "обмен завершился" и украинцы летят домой. Ее сообщение репостнул новоназначенный генпрокурор Украины Руслан Рябошапка.
Родственники некоторых моряков и журналисты после этого сообщения собрались в аэропорту "Киев". По их информации, официальной встречи освобожденных украинцев там не будет – их повезут в больницу.
Предыстория:
- 22 августа росСМИ сообщили, что Москва и Киев предварительно договорились обменять 33 россиян на 33 украинцев в конце августа.
- Перед этим в СИЗО "Лефортово", где находились 24 захваченных украинских моряка, из разных российских тюрем привезли еще нескольких украинцев – в частности: Владимира Балуха, Николая Карпюка, Станислава Клиха, Александра Кольченко, Павла Гриба, Романа Сущенко.
- Предполагали, что их вместе с моряками могут выдать Украине для "отбывания наказания" в обмен на россиян, которые содержатся за решеткой в Украине.
- 22 августа стало известно, что по меньшей мере на 4 задержанных в Украине оформляют документы для обмена на находящихся в России украинцев. Это бывшие украинские военные Александр Баранов и Алексей Одинцов и россияне Игорь Кимаковський и Евгений Мефёдов.
- 29 августа появилась информация, что даже крымчанина Олега Сенцовадоставили из далекого города Лабытнанги в Москву.
- А накануне в Украине суд выпустил из СИЗО под личное обязательство главного редактора "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского, подозреваемого в государственной измене.
- По данным УП, Вышинский должен принять участие в обмене узниками между Украиной и Россией. Вышинский сам согласился принять участие во взаимном освобождении лиц между странами.