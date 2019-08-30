Россияне, которых готовят к обмену, еще в СИЗО Украины – адвокат

Источник: российский ТАСС.

Граждане России, удерживаемые в Украине и готовящиеся к обмену, в пятницу утром еще находятся в СИЗО, заявил их адвокат Валентин Рыбин..

Пряма речь: "Украинские пленные сидят на базе и в СИЗО. Мне пока не известно, что они сегодня вообще движутся на обмен".

Детали. По словам Рыбина, обмен, предположительно, состоится во вторник.

Ранее адвокат заявлял, что с украинской стороны участие в обмене могут принять 12 граждан Российской Федерации.

Помимо Максима Одинцова и Александра Баранова, среди возможных участников обмена юрист называл Евгения Мефедова, Игоря Кимаковского и Руслана Беджиева.

В Офисе президента Украины и Службе безопасности Украины сообщили, что обмен удерживаемыми лицами с Россией еще не завершен.

Что этому предшествовало: Сотрудница Верховной Рады Анна Исламова в ночь на 30 августа сообщила, что "обмен завершился" и украинцы летят домой. Ее сообщение репостнул новоназначенный генпрокурор Украины Руслан Рябошапка.

Родственники некоторых моряков и журналисты после этого сообщения собрались в аэропорту "Киев". По их информации, официальной встречи освобожденных украинцев там не будет – их повезут в больницу.

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