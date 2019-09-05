Гонтарева записала відео з госпіталю в Лондоні
Джерело: НВ Бізнес
Екс-голова Національного банку Валерія Гонтарева надіслала журналістам фото та відео для підтвердження того, що вона перебуває з травмами в лондонському госпіталі.
Деталі: У відео Гонтарева розповідає, що надіслала його, щоб зупинити всі чутки, які розповсюджують ЗМІ з приводу її перебування в лікарні.
На відео видно палату екс-очільниці НБУ, травмовані ноги, інвалідний візок та милиці.
Екс-глава НБУ додала, що наступні 4-6 місяців буде пересуватись за допомогою милиць.
Коментуючи підпал машини її невістки, Гонтарева попросила поліцію зайнятись ділом і розкрити хоча б один злочин в країні.
Дослівно: "Я хочу показати свою палату, щоб було зрозуміло, де я перебуваю. Це напевно один із кращих ортопедичних госпіталів Англії. Сподіваюсь, що мене тут вилікують".
Що було раніше:
- У кінці серпня екс-глава НБУ Гонтарева розповіла, що в Лондоні її збив автомобіль, у результаті чого вона отримала серйозні травми.
- 5 вересня вона ж повідомила, що вночі у Києві згорів автомобіль її невістки.
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Передісторія:
- Гонтареву кілька разів викликали на допит у кримінальному провадженні стосовно бізнесмена-утікача Сергія Курченка.
- Екс-голова Нацбанку повідомила, що не приїде в Україну, бо тепер живе в Лондоні.
- Вона також звинуватила Генпрокуратуру в спробі дискредитувати реформи фінансового сектора.