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Гонтарева записала відео з госпіталю в Лондоні

Четвер, 5 вересня 2019, 14:42
Гонтарева записала відео з госпіталю в Лондоні

Джерело: НВ Бізнес

Екс-голова Національного банку Валерія Гонтарева надіслала журналістам фото та відео для підтвердження того, що вона перебуває з травмами в лондонському госпіталі. 

Екс-глава НБУ надіслала відео із лондонського госпіталю.
Екс-глава НБУ Валерія Гонтарева надіслала відео із лондонського госпіталю.

Деталі: У відео Гонтарева розповідає, що надіслала його, щоб зупинити всі чутки, які розповсюджують ЗМІ з приводу її перебування в лікарні.

На відео видно палату екс-очільниці НБУ, травмовані ноги, інвалідний візок та милиці.

Екс-глава НБУ додала, що наступні 4-6 місяців буде пересуватись за допомогою милиць.

Коментуючи підпал машини її невістки, Гонтарева попросила поліцію зайнятись ділом і розкрити хоча б один злочин в країні.

Дослівно: "Я хочу показати свою палату, щоб було зрозуміло, де я перебуваю. Це напевно один із кращих ортопедичних госпіталів Англії. Сподіваюсь, що мене тут вилікують".

Що було раніше

  • У кінці серпня екс-глава НБУ Гонтарева розповіла, що в Лондоні її збив автомобіль, у результаті чого вона отримала серйозні травми. 
  • 5 вересня вона ж повідомила, що вночі у Києві згорів автомобіль її невістки.

Знати більше: Кулик vs оточення Порошенка. Хто і що стоїть за підозрами Гонтаревій, Ложкіну та Філатову

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Передісторія: 

  • Гонтареву кілька разів викликали на допит у кримінальному провадженні стосовно бізнесмена-утікача Сергія Курченка.
  • Екс-голова Нацбанку повідомила, що не приїде в Україну, бо тепер живе в Лондоні.
  • Вона також звинуватила Генпрокуратуру в спробі дискредитувати реформи фінансового сектора.

Теми: Гонтарева
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