Гонтарева записала відео з госпіталю в Лондоні

Джерело: НВ Бізнес

Екс-голова Національного банку Валерія Гонтарева надіслала журналістам фото та відео для підтвердження того, що вона перебуває з травмами в лондонському госпіталі.

Екс-глава НБУ Валерія Гонтарева надіслала відео із лондонського госпіталю.

Деталі: У відео Гонтарева розповідає, що надіслала його, щоб зупинити всі чутки, які розповсюджують ЗМІ з приводу її перебування в лікарні.

На відео видно палату екс-очільниці НБУ, травмовані ноги, інвалідний візок та милиці.

Екс-глава НБУ додала, що наступні 4-6 місяців буде пересуватись за допомогою милиць.

Коментуючи підпал машини її невістки, Гонтарева попросила поліцію зайнятись ділом і розкрити хоча б один злочин в країні.

Дослівно: "Я хочу показати свою палату, щоб було зрозуміло, де я перебуваю. Це напевно один із кращих ортопедичних госпіталів Англії. Сподіваюсь, що мене тут вилікують".

Що було раніше:

У кінці серпня екс-глава НБУ Гонтарева розповіла, що в Лондоні її збив автомобіль, у результаті чого вона отримала серйозні травми.

5 вересня вона ж повідомила, що вночі у Києві згорів автомобіль її невістки.

Знати більше: Кулик vs оточення Порошенка. Хто і що стоїть за підозрами Гонтаревій, Ложкіну та Філатову

"Мильна бульбашка" чи "Конфіскація століття" генпрокурора Луценка

Передісторія: