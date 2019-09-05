Пристайко: Росія за 5 років не виконала жодного зобов'язання

Джерело: Twitter міністра закордонних справ Вадима Пристайка

Україна і міжнародні партнери докладає всіх зусиль для прориву у мирному врегулювання військового конфлікту на Донбасі, хоча за 5 років, Росія не виконала жодного взятого на себе зобов’язання.

Дослівно: "5 років тому Росія підписала Мінський протокол. З тих пір ми втратили 14 000 наших людей. Росія не виконала жодного зі своїх зобов'язань.

Ми докладаємо всіх зусиль з нашими партнерами, щоб домогтися реального прориву в мирному врегулюванні 24/7".

Що було раніше: 5 вересня президент РФ Володимир Путін заявив, що Україна і Росія наразі підходить до фіналізації переговорів щодо обміну утримуваними.

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