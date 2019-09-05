Пристайко: Росія за 5 років не виконала жодного зобов'язання
Джерело: Twitter міністра закордонних справ Вадима Пристайка
Україна і міжнародні партнери докладає всіх зусиль для прориву у мирному врегулювання військового конфлікту на Донбасі, хоча за 5 років, Росія не виконала жодного взятого на себе зобов’язання.
Дослівно: "5 років тому Росія підписала Мінський протокол. З тих пір ми втратили 14 000 наших людей. Росія не виконала жодного зі своїх зобов'язань.
Ми докладаємо всіх зусиль з нашими партнерами, щоб домогтися реального прориву в мирному врегулюванні 24/7".
Що було раніше: 5 вересня президент РФ Володимир Путін заявив, що Україна і Росія наразі підходить до фіналізації переговорів щодо обміну утримуваними.
Знати більше: Чому загальмувався обмін ув'язненими і коли українці можуть повернутися додому
Передісторія:
- У середині липня українська уповноважена з прав людини Людмила Денисова й російська уповноважена Тетяна Москалькова обмінялися списками політично ув'язнених в Росії й Україні. У списку від України значилося 150 осіб, у списку РФ – 34.
- 22 серпня російські ЗМІ повідомили, що Москва і Київ попередньо домовилися обміняти 33 росіян на 33 українців у кінці серпня.
- В останні дні серпня почали ходити чутки про те, що обмін утримуваними особами між Росією й Україною вже відбувається, але його завершення офіційно спростовували.
- Станом на 2 вересня Московське СІЗО Лефортово прийняло передачі для 32 українців: 24 військовополонених моряків і 8 політв'язнів.
- Раніше до СІЗО "Лефортово", де перебували 24 захоплені українські моряки, з різних російських в’язниць привезли ще декількох українців – зокрема: Володимира Балуха, Миколу Карпюка, Станіслава Клиха, Олександра Кольченка, Павла Гриба, Романа Сущенка.
- При цьому щонайменше для 4 затриманих в Україні оформлювали документи для обміну на утримуваних у Росії українців. Це колишні українські військові Олександр Баранов та Олексій Одинцов і росіяни Ігор Кімаковський та Євген Мефьодов.
- 28 серпня суд в Україні випустив із СІЗО головного редактора "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського, підозрюваного в державній зраді. За даними УП, Вишинський сам погодився взяти участь у взаємному звільненні осіб між Україною та Росією.
- 29 серпня з'явилася інформація, що кримчанина Олега Сенцова доставили з далекого міста Лабитнангі до Москви.
- 5 вересня Київський апеляційний суд звільнив з-під арешту колишнього бойовика угруповання "ДНР" Володимира Цемаха.
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