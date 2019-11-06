Рябошапка прокоментував справу Богдана: Порошенко його переслідував

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка не збирається втручатися у справу керівника Офісу президента Андрія Богдана, але припускає, що за нею може стояти колишній президент Петро Порошенко.

Про це він сказав в інтерв’ю LB.ua.

Сергій Горбатюк після звільнення з посади голови управління спецрозслідувань ГПУ заявив, що його управління розслідувало справу, у якій фігурував Андрій Богдан. Нібито у 2012 році Богдан, будучи заступником міністра Кабміну, сприяв тому, що Україну зобов’язали виплатити Росії понад 3 млрд грн за гарантіями корпорації "Єдині енергетичні системи" перед Міноборони РФ.

"Я знаю, що Андрія Богдана допитували в одному з проваджень. Це було близько 4 років тому. Що з цим провадженням, знають лише слідчі і прокурори", – сказав Рябошапка.

Він підтвердив, що це провадження розслідувало управління Горбатюка.

"Дивно просто, що він витягнув цю історію саме після того, як його звільнили. І взагалі заявляє про якусь велику кількість підозр, які ось-ось мали бути оголошені, а тут таке сталося, атестація. Можливо, треба було йти на атестацію і таки повідомляти про підозри? Що ж завадило?", – зіронізував Рябошапка.

Він дав зрозуміти, що не побачив у справі нічого, що вело б до вручення підозри Богдану.

При цьому Рябошапка сказав, що з Богданом його пов'язує не так дружба, як "давні приятельські стосунки".

"Якщо найближчим часом я підніматиму це провадження, то, очевидно, мене можуть звинуватити в тому, що намагатимусь вплинути на розслідування. Слідчий і прокурор – незалежні особи, нехай працюють. Будуть підстави – хай пред'являють підозру. Не я ж про неї повідомляю. Богдан не відноситься до категорії спецсуб’єктів. І звичайний прокурор може підписати (підозру – ред.)", – сказав генпрокурор.

Він уточнив, що кримінальне провадження з фігурантом Богданом розслідується з 2015 року.

"Богдан був одним із тих, кого дуже не любив Петро Олексійович (Порошенко – ред..). Навіть певний час переслідував. Я думаю, що тоді він міг би використати всі можливості, щоб тиснути на Богдана, в тому числі через це провадження. І врешті-решт, мені здається, що це провадження – не настільки складне, щоб 5 років його розслідувати", – заявив Рябошапка.

На уточнення, коли Богдана переслідували, він відповів: "Коли він Корбана захищав. А потім того, чиє ім'я не можна називати вголос. Ігоря Валерійовича Коломойського".

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