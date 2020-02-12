Головні новини вівторка і ночі: звільнення Богдана, інтерв’ю Зеленського

Зеленський звільнив Богдана, призначив Єрмака головою ОП, і дав інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна" — новини, які були актуальні 11 лютого.

Про Богдана

Президент Володимир Зеленський звільнив Андрія Богдана з посади голови Офісу президента. Іншим указом Зеленський призначив на цю посаду Андрія Єрмака.

Тут ми згадуємо стрімку політичну кар'єру колишнього адвоката Ігоря Коломойського у Зе!владі.

Про інтерв’ю

Зеленський вважає, що якщо у справі вбивства журналіста "Української правди" Павла Шеремета обвинуваченню не вистачить доказів, то правоохоронці як мінімум мають вибачитися.

Також президент заявив, що лише кілька разів відкривав популярні телеграм-канали, але у них "якийсь хаос і сюр", тому він їх не читає.

Зеленський вважає, що розслідування і доведення до кінця справ про трагічні події на Майдані Незалежності під час "Революції гідності" є найскладнішим у країні.

Також він каже, що йому подобається бути президентом України і займається він цим не заради грошей.

Про телеграм-канал "Української правди"

Щойно стало відомо, що у "Української правди" є новинний телеграм-канал "УП. Стрічка". На нього вже підписалося більше чотирьох тисяч людей і кількість підписників стрімко зростає.

Як повідомляють наші джерела, на каналі оперативно публікують найважливіші та найцікавіші новини з України та світу. Один зі співрозмовників УП дуже радив підписатись на цей канал.

Про інші важливі новини

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