Справа Шеремета: адвокати занесли "пакет доказів" невинуватості Дугарь

Адвокати затриманої у справі вбивства журналіста Павла Шеремета Яни Дугарь заявляють, що передали в Офіс генерального прокурора нові докази невинуватості їхньої підзахисної та подали клопотання про закриття справи.

Джерело: адвокат Микола Ореховський, якого цитує "Укрінформ"

Пряма мова Ореховського: "Ми занесли пакет доказів, які раніше не публікувалися, та подали клопотання про приєднання доказів та закриття справи на ім’я першого заступника генерального прокурора Віктора Чумака".

"Ми принесли висновки психофізіологічної експертизи з використанням поліграфа, який показує, що Дугарь не обговорювала з Антоненком вбивство Шеремета".

Деталі: Ореховський також заявив, що слідство у справі досі не провело експертизу щодо зросту Дугарь.

Ореховський пояснив, що слідство як один із доказів має відео з камери спостереження, на якому жінка закладає вибухівку. Її зріст – не вище 165 см. Адвокати порівняли цю жінку із нібито Дугарь на відео слідства і стверджують, що ці жінки одного зросту. Водночас зріст Дугарь - 175 см, наголосив адвокат.

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