Справа Шеремета: адвокати занесли "пакет доказів" невинуватості Дугарь
Адвокати затриманої у справі вбивства журналіста Павла Шеремета Яни Дугарь заявляють, що передали в Офіс генерального прокурора нові докази невинуватості їхньої підзахисної та подали клопотання про закриття справи.
Джерело: адвокат Микола Ореховський, якого цитує "Укрінформ"
Пряма мова Ореховського: "Ми занесли пакет доказів, які раніше не публікувалися, та подали клопотання про приєднання доказів та закриття справи на ім’я першого заступника генерального прокурора Віктора Чумака".
"Ми принесли висновки психофізіологічної експертизи з використанням поліграфа, який показує, що Дугарь не обговорювала з Антоненком вбивство Шеремета".
Деталі: Ореховський також заявив, що слідство у справі досі не провело експертизу щодо зросту Дугарь.
Ореховський пояснив, що слідство як один із доказів має відео з камери спостереження, на якому жінка закладає вибухівку. Її зріст – не вище 165 см. Адвокати порівняли цю жінку із нібито Дугарь на відео слідства і стверджують, що ці жінки одного зросту. Водночас зріст Дугарь - 175 см, наголосив адвокат.
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Заява УП: Щодо розслідування МВС справи Павла Шеремета
Передісторія:
- Один із керівників "Української правди" Павло Шеремет загинув від вибуху вранці 20 липня 2016 року. Йому підклали вибухівку під автомобіль.
- 12 грудня 2019 року правоохоронці повідомили, що затримали 3 підозрюваних у вбивстві: лікарку й волонтерку Юлію Кузьменко, музиканта Андрія Антоненка, військову медсестру Яну Дугарь.
- За версією слідства, Дугарь фотографувала камери напередодні вбивства, Кузьменко закладала вибухівку під авто разом із Антоненком, який також фігурує як організатор.
- Суд арештував Кузьменко та Антоненка. Дугарь відправили спочатку під цілодобовий, а потім під нічний домашній арешт.
- Поліція називала мотивом вбивства дестабілізацію ситуації в Україні, однак офіційно в матеріалах справи зазначено, що фігуранти захопились "ультранаціоналістичними ідеями, культивуючи величність арійської раси", намагались вбивством привернути увагу до своїх поглядів.
- Речник МВС в особистій переписці, опублікованій у мережі, натякнув, що до вбивства Шеремета може бути причетне СБУ.
- Усі затримані заперечують свою причетність до злочину. Захист Антоненка стверджує, що він вищий за вбивцю. Адвокати Дугарь наполягають, що вона має алібі, підтверджене документами і свідками, а експертиза, на якій ґрунтується підозра, неповна, і необ’єктивна. Кузьменко також розкритикувала експертизу.
- За словами захисту, на момент вбивства Шеремета Дугарь не була знайома з іншими підозрюваними, а Кузьменко і Антоненко на той час спілкувались лише кілька разів.