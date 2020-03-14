Головні новини п’ятниці і ночі: закриття кордону, рада з ОРДЛО

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Субота, 14 березня 2020, 08:00

Україна закриває кордон для іноземців, у Мінську домовилися про створення спільного з ОРДЛО органу — актуальні новини 13 березня.

Про коронавірус

Через пандемію коронавірусу у світі Україна на два тижні (з 15 по 29 березня) закриє кордон для іноземних громадян — українці повернутися зможуть.

В Україні від коронавірусу померла перша людина — 71-річна жінка з Житомирської області, у якої вчора виявили захворювання.

В італійській лікарні померла громадянка України, у якої виявили коронавірус COVID-19.

За словами президента Володимира Зеленського,  Інститут молекулярної біології НАН України невідкладно виготовить 200 тисяч експрес-тестів на коронавірус. 

Також Зеленський закликав українців встигнути приїхати до країни за наступні три доби, але пообіцяв допомогти тим, хто не встигне повернутись до закриття авіасполучення.

Про орган з ОРДЛО

У Мінську підписано домовленості про створення консультативної ради, в якій ОРДЛО будуть представлені як суб'єкт, а Росія в статусі гаранта-спостерігача опинилася на рівні з Німеччиною, Францією та ОБСЄ.

Пізніше домовленість про створення спільної з бойовиками платформи підтвердив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

Деякі нардепи фракції "Слуга народу" виступили проти консультативної ради в Тристоронній контактній групі за участі представників ОРДЛО — офіційна позиція фракції поки не відома.

Заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук каже, що консультативна рада з представниками ОРДЛО дозволить українській владі консультуватись у Мінську не з бойовиками, а з проукраїнськими мешканцями Донбасу.

Кілька сотень людей під Офісом президента протестували проти визнання бойовиків на Донбасі суб'єктом переговорів.

Пізніше Єрмак все ж таки запевнив, що сторонами конфлікту в Тристоронній контактній групі є Україна та Росія.

Про "УП. Стрічка"

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Українська правда


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