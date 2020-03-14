Главные новости пятницы и ночи: закрытие границы, рада с ОРДЛО
Украина закрывает границу для иностранцев, в Минске договорились о создании совместного с ОРДЛО органа — актуальные новости 13 марта.
О коронавирусе
Из-за пандемии коронавируса в мире Украина на 2 недели (с 15 по 29 марта) закроет границу для иностранных граждан — украинцы вернуться смогут.
В Украине от коронавируса умер первый человек — 71-летняя женщина из Житомирской области, у которой вчера обнаружили заболевание.
В итальянской больнице скончалась гражданка Украины, у которой обнаружили коронавирус COVID-19.
По словам президента Владимира Зеленского, Институт молекулярной биологии НАН Украины безотлагательно изготовит 200 тысяч экспресс-тестов на коронавирус.
Также Зеленский призвал украинцев успеть приехать в страну за следующие трое суток, но пообещал помочь тем, кто не успеет вернуться к закрытию авиасообщения.
Об органе с ОРДЛО
В Минске подписаны соглашения о создании консультативного совета, в котором ОРДЛО будут представлены как субъект, а Россия в статусе гаранта-наблюдателя оказалась на уровне с Германией, Францией и ОБСЕ.
Позднее договоренность о создании общей с боевиками платформы подтвердил глава Офиса президента Андрей Ермак.
Некоторые нардепы фракции "Слуга народа" выступили против консультативного совета в Трехсторонний контактной группе с участием представителей ОРДЛО — официальная позиция фракции пока не известна.
Заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук говорит, что консультационный совет с представителями ОРДЛО позволит украинской власти консультироваться в Минске не с боевиками, а с проукраинскими жителями Донбасса.
Несколько сотен человек под Офисом президента протестовали против признания боевиков на Донбассе субъектом переговоров.
Позже Ермак все таки подтвердил, что сторонами конфликта в Трехсторонней контактной группе являются Украина и Россия.
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