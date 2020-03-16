Новини 16 березня: карантин в Україні, нові хворі на коронавірус

Зеленський вимагає закрити метро і міжобласне сполучення, в Україні вже 5 випадків зараження коронавірусом — актуальні новини 16 березня.

Про загальнонаціональний карантин

У Києві з 17 березня закривають торговельні центри, заклади швидкого харчування, ресторани, кафе та бари. У штатному режимі продовжать роботу продуктові магазини, аптеки та заправки.

На в’їзд та виїзд столицю не закриватимуть, рух громадського транспорту також не обмежуватимуть — міська влада радить без крайньої необхідності не покидати місто та не виходити з дому.

Місцева влада почала запроваджувати жорсткий карантин у містах та містечках України, щоб уникнути поширення коронавірусної інфекції — закривають усі заклади, крім продуктових магазинів, аптек та заправок.

Зеленський закликав уряд зупинити міжміське та міжобласне пасажирське сполучення і роботу метрополітенів з 18 березня. Також президент попросив Кабмін заборонити масові заходи за участю більше 10 осіб, враховуючи церковні обряди і церемонії.

Про хворих на коронавірус

В Україні підтверджено вже 5 випадків зараження коронавірусом — два нових випадки зафіксували у Чернівецькій області у двох жінок.

Обидві перебувають у задовільному стані. Одна з них повернулась з Італії, друга останнім часом не покидала країну, але контактувала із хворим на коронавірус.

У чернівчанина, який став першим офіційно зафіксованим пацієнтом із Covid-19 в Україні, останній проведений тест на коронавірус дав негативний результат.

Зеленський створив координаційну раду з протидії поширенню коронавірусу Covid-19.

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