Новости 16 марта: карантин в Украине, новые больные на коронавирус

Зеленский требует закрыть метро и межобластное сообщение, в Украине уже 5 случаев заражения коронавирусом — актуальные новости 16 марта.

Об общенациональном карантине

В Киеве с 17 марта закрывают торговые центры, заведения быстрого питания, рестораны, кафе и бары. В штатном режиме продолжат работу продуктовые магазины, аптеки и заправки.

На въезд и выезд столицу закрывать не будут, движение общественного транспорта также не будут ограничивать — городская власть советует без крайней необходимости не покидать город и не выходить из дома.

Местные власти начали вводить жесткий карантин в городах и городках Украины, чтобы избежать распространения коронавирусной инфекции — закрывают все заведения, кроме продуктовых магазинов, аптек и заправок.

Зеленский призывает правительство остановить междугороднее и межобластное пассажирское сообщение и работу метрополитенов с 18 марта. Также президент призвал Кабмин запретить массовые мероприятия с участием более 10 человек, включая церковные обряды и церемонии.

О больных на коронавирус

В Украине подтверждены уже 5 случаев заражения коронавирусом — два новых случая зафиксировали в Черновицкой области в двух женщин.

Обе находятся в удовлетворительном состоянии. Одна из них вернулась из Италии, вторая в последнее время не покидала страну, но контактировала с больным на коронавирус.

У жителя Черновцов, который стал первым официально зафиксированным пациентом с Covid-19 в Украине, последний проведенный тест на коронавирус дал отрицательный результат.

Зеленский создал координационный совет по противодействию распространению коронавируса Covid-19.

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