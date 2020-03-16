Новости 16 марта: карантин в Украине, новые больные на коронавирус
Зеленский требует закрыть метро и межобластное сообщение, в Украине уже 5 случаев заражения коронавирусом — актуальные новости 16 марта.
Об общенациональном карантине
В Киеве с 17 марта закрывают торговые центры, заведения быстрого питания, рестораны, кафе и бары. В штатном режиме продолжат работу продуктовые магазины, аптеки и заправки.
На въезд и выезд столицу закрывать не будут, движение общественного транспорта также не будут ограничивать — городская власть советует без крайней необходимости не покидать город и не выходить из дома.
Местные власти начали вводить жесткий карантин в городах и городках Украины, чтобы избежать распространения коронавирусной инфекции — закрывают все заведения, кроме продуктовых магазинов, аптек и заправок.
Зеленский призывает правительство остановить междугороднее и межобластное пассажирское сообщение и работу метрополитенов с 18 марта. Также президент призвал Кабмин запретить массовые мероприятия с участием более 10 человек, включая церковные обряды и церемонии.
О больных на коронавирус
В Украине подтверждены уже 5 случаев заражения коронавирусом — два новых случая зафиксировали в Черновицкой области в двух женщин.
Обе находятся в удовлетворительном состоянии. Одна из них вернулась из Италии, вторая в последнее время не покидала страну, но контактировала с больным на коронавирус.
У жителя Черновцов, который стал первым официально зафиксированным пациентом с Covid-19 в Украине, последний проведенный тест на коронавирус дал отрицательный результат.
Зеленский создал координационный совет по противодействию распространению коронавируса Covid-19.
О "УП. Стрічка"
Подписывайтесь на наш новостной телеграм-канал. Каждый день мы публикуем в нем самые важные и самые интересные новости Украины и мира.
Кликайте сюда, чтобы всегда быть в курсе первыми.
О других важных новостях
Зеленский собрал в Офисе президента олигархов и крупных бизнесменов.
Президент Европейской комиссии предложила ввести 30-дневное ограничение на въезд иностранцев в ЕС с возможностью продления этого срока.
Нардепы "Слуги народа" обратились к секретарю СНБО Алексею Данилову с просьбой уволить своего внештатного советника Сергея Сивохо.
Министерство здравоохранения Польши подтвердило информацию о 25 новых случаях коронавируса, в частности у двух граждан Украины.
В Украину из Болгарии экстрадировали Алексея Москаленко (Левина), которого подозревают в причастности к нападению на активистку Екатерину Гандзюк.