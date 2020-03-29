Головні новини суботи і ночі: коронавірус в Україні, нардепка із COVID-19

В Україні підтвердили 356 випадків COVID-19, позафракційна нардепка Ганна Скороход також заразилась коронавірусом – новини, які були актуальні 28 березня.

Про коронавірус в Україні

Станом на 22:00 28 березня в Україні зафіксовано 356 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Внаслідок ускладнень померли 4 людини, одна особа вилікувалась.

Також стало відомо, що у Рівненській області померла жінка, тест якої на COVID-19 показав позитивний результат.

За повідомлення МОЗ, у медичних закладах, де надають меддопомогу при COVID-19, буде організовано харчування медиків та обладнано кімнати відпочинку для поліцейських.

Про Скороход

Позафракційна нардеп Ганна Скороход заявила, що у неї виявили коронавірус COVID-19.

"Для того, щоб більше не ходили чутки, хочу повідомити, що сьогодні мені підтвердили позитивний тест на коронавірус COVID-19. У зв'язку з чим, прошу всіх, хто близько спілкувався зі мною останнім часом, піти на самоізоляцію на 14 днів. Основна ознака у мене – не відчуваю жодних запахів", – написала Скороход.

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