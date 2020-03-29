Главные новости субботы и ночи: коронавирус в Украине, COVID-19 у нардепа

В Украине подтвердили 356 случаев COVID-19, внефракционный нардеп Анна Скороход также заразилась коронавирусом – новости, которые были актуальны 28 марта.

О коронавирусе в Украине

По состоянию на 22:00 28 марта в Украине зафиксировано 356 случаев коронавирусной болезни COVID-19. От вызванных COVID-19 осложнений умерли 4 человека, одна женщина вылечилась.

Также стало известно, что в Ровенской области умерла женщина, тест которой на COVID-19 показал положительный результат.

Как сообщили в Минздраве, в медицинских учреждениях, где оказывают медпомощь при COVID-19 будет организовано питание медиков и оборудованы комнаты отдыха для полицейских.

О Скороход

Внефракционная нардеп Анна Скороход заявила, что у нее обнаружили коронавирус COVID-19.

"Для того, чтоб больше не ходили слухи, хочу сообщить, что сегодня мне подтвердили положительный тест на коронавирус COVID-19. В связи с чем, прошу всех, кто близко общался со мной последнее время, уйти на самоизоляцию на 14 дней. Основной признак у меня – не чувствую никаких запахов", – написала Скороход.

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