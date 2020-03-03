Новини 3 березня: коронавірус в Україні, звільнення Маркарової

В Україні перший випадок коронавірусу, Рада звільнить Маркарову з посади міністерки фінансів — актуальні новини 3 березня.

Про коронавірус

В Україні зафіксовано першу людину, інфіковану коронавірусом — перший випадок виявили внаслідок тестування у Чернівцях.

Симптоми Covid-2019 в українця з’явилися за тиждень після початку подорожі Італією, чоловік діяв правильно — мінімізував контакти та одразу звернувся за допомогою до фахівців.

Головний санітарний лікар України закликав українців не купувати без потреби хірургічні маски, бо це може призвести до їх дефіциту на рівні країни.

Міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька вважає, що медична система України спрацювала чітко в ситуації появи коронавірусу в країні.

Про Маркарову

Верховна Рада звільнить міністерку фінансів Оксану Маркарову з посади на пленарному засіданні у середу — НВ.

Про телеграм-канал "Української правди"

Щойно стало відомо, що у "Української правди" є новинний телеграм-канал "УП. Стрічка". На нього вже підписалося більше семи тисяч людей і кількість підписників стрімко зростає.

Як повідомляють наші джерела, на каналі оперативно публікують найважливіші та найцікавіші новини з України та світу. Один зі співрозмовників УП дуже радив підписатись на цей канал.

Про інші важливі новини

Експрезидент Петро Порошенко, коментуючи відео з концерту російського репера Face у Лондоні, якому підспівував його син Михайло, заявив, що не впливає на рішення сина.

Уряд запровадив посаду керівника цифрової трансформації, яка буде у кожному міністерстві, обласній адміністрації, держкомпанії, агенції та інших центральних органах виконавчої влади.

Кабмін запроваджує електронні лікарняні — з 1 квітня українці зможуть оформити їх онлайн з цифровим підписом лікаря.

Серед трьох найбільших Церков України найкраще ставлення простежується у випадку Православної Церкви України — 60% українців ставляться до ПЦУ позитивно.

У самісінькому центрі Києва урядовці планують віддати під приватизацію цілий квартал державних будівель у занедбаному стані.