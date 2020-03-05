Для недовіри Рябошапці СН знадобиться допомога, наступника ще вибирають – ЗМІ

За висловлення недовіри генеральному прокурору Руслану Рябошапці готові проголосувати лише 180-200 депутатів від фракції "Слуги народу" з 248-ми.

Джерело: "Радіо Свобода" з посилання на три обізнані з ситуацією джерела в монобільшості

Деталі: Потрібні для позитивного рішення голоси дадуть представники фракції ОПЗЖ, а також депутатських груп "Довіра" та "За майбутнє".

Розгляд недовіри генпрокурору Руслану Рябошапці, що матиме наслідком його відставку, – єдине питання порядку денного позачергового засідання Верховної Ради, яке має відбутися 5 березня о 18:30.

Водночас, за даними співрозмовників "Радіо Свобода", про призначення нового генпрокурора цього дня не йтиметься, адже в Офісі президента все ще визначаються з кандидатурою.

Станом на ранок 5 березня найбільш імовірним кандидатом на посаду генпрокурора називали чинного депутата від "Слуги народу" Сергія Іонушаса.

Сам він у коментарі "Радіо Свобода" підтвердив, що під час вечірнього засідання фракції 3 лютого його кандидатуру справді запропонували президенту.

Водночас, за даними присутніх на засіданні фракції депутатів, Володимир Зеленський відреагував на пропозицію щодо Іонушаса без ентузіазму.

Джерело УНІАНу 5 березня повідомило, що ще однією претенденткою на посаду генпрокурора може бути чинна в.о.директора ДБР Ірина Венедиктова.

Цьому передувало: