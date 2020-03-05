Для недовіри Рябошапці СН знадобиться допомога, наступника ще вибирають – ЗМІ
За висловлення недовіри генеральному прокурору Руслану Рябошапці готові проголосувати лише 180-200 депутатів від фракції "Слуги народу" з 248-ми.
Джерело: "Радіо Свобода" з посилання на три обізнані з ситуацією джерела в монобільшості
Деталі: Потрібні для позитивного рішення голоси дадуть представники фракції ОПЗЖ, а також депутатських груп "Довіра" та "За майбутнє".
Розгляд недовіри генпрокурору Руслану Рябошапці, що матиме наслідком його відставку, – єдине питання порядку денного позачергового засідання Верховної Ради, яке має відбутися 5 березня о 18:30.
Водночас, за даними співрозмовників "Радіо Свобода", про призначення нового генпрокурора цього дня не йтиметься, адже в Офісі президента все ще визначаються з кандидатурою.
Станом на ранок 5 березня найбільш імовірним кандидатом на посаду генпрокурора називали чинного депутата від "Слуги народу" Сергія Іонушаса.
Сам він у коментарі "Радіо Свобода" підтвердив, що під час вечірнього засідання фракції 3 лютого його кандидатуру справді запропонували президенту.
Водночас, за даними присутніх на засіданні фракції депутатів, Володимир Зеленський відреагував на пропозицію щодо Іонушаса без ентузіазму.
Джерело УНІАНу 5 березня повідомило, що ще однією претенденткою на посаду генпрокурора може бути чинна в.о.директора ДБР Ірина Венедиктова.
Цьому передувало:
- 4 березня на позачерговому засіданні Верховної Ради народні депутати заслухали керівників правоохоронних органів: генпрокурора Руслана Рябошапку, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, керівницю Державного бюро розслідувань Ірину Венедиктову та директор Національного антикорупційного бюро Артема Ситника.
- Рябошапка під час виступу сказав, що Офісу генпрокурора закидають відсутність посадок топкорупціонерів, хоча цим займаються антикорупційні органи. Також однією з претензій до Офісу генпрокурора є те, що там нібито гальмують розслідування справи Катерини Гандзюк, – хоча слідство дуже просунулося у розслідуванні цієї справи.
- Також на позачерговому засіданні 4 березня парламент відправив у відставку Олексія Гончарука і весь склад уряду під його керівництвом.
- Депутати зразу затвердили новий склад уряду на чолі з Денисом Шмигалем – але 4 посади лишилися незайнятими. В уряді Шмигаля працюватимуть і міністри з попереднього Кабінету міністрів, зокрема, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.