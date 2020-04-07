Новини 7 квітня: моніторинг самоізоляції, 16000 правок Коломойського
Запрацював мобільний додаток для моніторингу самоізоляції, "антиколомойський" законопроєкт побив усі рекорди: понад 16 тисяч правок — актуальні новини 7 квітня.
Про самоізоляцію
Мінцифри запустило додаток "Дій Вдома" для моніторингу самоізоляції громадян, що прибули з-за кордону, з підтвердженням або підозрою на зараження COVID-19.
Про правки
Противники так званого "антиколомойського" законопроєкту подали до нього рекордні понад 16000 правок.
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