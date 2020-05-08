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Головні новини четверга і ночі: масове тестування, призначення Саакашвілі

П'ятниця, 8 травня 2020, 08:00
Головні новини четверга і ночі: масове тестування, призначення Саакашвілі

Рада ухвалила обов’язкове масове тестування на COVID-19, МВФ змінив програму кредитування для України, Зеленський знайшов посаду для Саакашвілі — актуальні новини 7 травня.

Про тестування

Рада підтримала обов’язкове масове тестування населення і медиків на коронавірус.

Медпрацівників, які загинули від COVID-19, парламент прирівняв до військових, смерть яких настала на службі.

Про Саакашвілі

Президент України Володимир Зеленський призначив Міхеіла Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ. Сам же Саакашвілі наголосив, що Україну треба витягувати з болота, а може це зробити лише президент Володимир Зеленський.

Про МВФ

Україна і Міжнародний валютний фонд змінили раніше погоджену трирічну програму розширеного фінансування EFF на 18-місячну програму stand by.

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Про інші важливі новини

В Україні зафіксовано 13 691 випадок захворювання на коронавірус — за добу кількість хворих зросла на 507. Внаслідок ускладнень померли 340 осіб, 2396 пацієнтів одужали.

У Карпатах випало 15 см снігу — на горі Піп Іван Чорногірський температура повітря -3°С.

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Головного редактора незалежної розслідувальної агенції "Слідство.Інфо"  Анну Бабінець викликали на допит у Нацполіцію через її запит до нардепа від "Слуги народу" Олександра Дубінського.  

Українська правда

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