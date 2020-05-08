Главные новости четверга и ночи: массовое тестирование, назначение Саакашвили
Рада приняла закон об обязательном массовом тестировании на COVID-19, МВФ изменил программу кредитования для Украины, Зеленский нашел должность для Саакашвили — актуальные новости 7 мая.
О тестировании
Рада поддержала обязательное массовое тестирование населения и медиков на коронавирус.
Медработников, которые погибли от COVID-19, парламент приравнял к военным, смерть которых наступила на службе.
О Саакашвили
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ. Сам же Саакашвили подчеркнул, что Украину нужно вытаскивать из болота, а может это сделать только президент Владимир Зеленский.
О МВФ
Украина и Международный валютный фонд поменяли ранее согласованную трехлетнюю программу расширенного финансирования EFF на 18-месячную программу stand by.
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