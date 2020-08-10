Головні новини неділі і ночі: вибори в Білорусі, Кличко і електросамокати

У Білорусі мітингували проти фальсифікацій на президентських виборах, Кличко продовжує наполягати на незаконності встановлення електросамокатів у столиці – новини, які були актуальні 9 серпня.

Про вибори та протести у Білорусі

За даними офіційного екзит-полу, перемогу на президентських виборах у Білорусі здобув Олександр Лукашенко, який керує державою вже 26 років. Проте опозиційні екзит-поли вказують, що із величезним відривом виграла його опонентка Світлана Тихановська. Чоловіка останньої, Сергія, не допустили до виборів та кинули за грати.

Прихильники Тихановської у відповідь на офіційні результати вийшли на мітинги у Мінську та інших містах Білорусі. До їх розгону залучили ОМОН, зокрема автозак силовиків в’їхав у натовп протестувальників, а міліція стріляла гумовими кулями. Наразі не відомо, скільки саме людей постраждало.

Окрім того, влада перешкоджає доступу в інтернет та блокує найбільші новинні портали.

У день виборів президента Білорусі та напередодні нього в різних містах країни силовики затримали вже більше сотні людей.

Тихановська закликала правоохоронців зупинити насильство і своїх виборців – попереджати провокації.

Масові протести тривали кілька годин, але мітингувальники обіцяли зібратись зранку та скандували "Завтра".

Про самокати

Мер Києва Віталій Кличко відреагував на резонанс, викликаний заявою про незаконність дій компанії Bolt, яка без погодження з містом розмістила пункти прокату електросамокатів у столиці.

За його словами, рух такого виду "транспорту" як електросамокати не врегульований чинним законодавством України.

Тому невирішеним залишається питання, де саме мають їздити такі засоби пересування – по дорозі, тротуарах, або по велосипедних доріжках. Так за якими правилами: швидкість, світлові позначення, з якого віку "водія".

Кличко вважає, що дати відповіді і врегулювати всі ці питання має законодавство України про дорожній рух.

Він додав, що діяльність Bolt у наданні послуг з прокату має бути узгоджена з містом.

Про телеграм-канал Української правди

Підписуйтеся на наш новинний телеграм-канал УП. Стрічка.

Кожен день ми публікуємо короткі та оперативні новини про те, що відбувається в Україні та світі.

Про інші важливі новини

У суботу, 8 серпня в Україні виявили ще 1 199 випадків коронавірусу, 18 хворих померли.

8 серпня Кабмін України вирішив тимчасово зупинити роботу пунктів пропуску на адмінкордоні з окупованим Кримом. При цьому в окремих випадках громадянам дозволять перетинати лінію розмежування.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко повідомив, що генпрокурори Росії і України не приїхали до Мінська, щоб розібратися з ситуацією навколо затриманих бойовиків ПВК Вагнера.

Одіозний ексміліцянт часів Майдану Олег Татаров, якого днями призначили на посаду заступника керівника Офісу президента, минулого року як адвокат вимагав у слідчого СБУ оголосити підозру в умисному вбивстві та закінченому замаху на вбивство двох осіб активістові Сергію Стерненку.

Центральна виборча комісія дійшла висновку про неможливість проведення місцевих виборів в окремих територіальних громадах Донецької та Луганської областей на підконтрольній Україні території поблизу лінії зіткнення.

У двох гравців першої команди футбольного клубу "Динамо" (Київ), Назарія Русина та Романа Вантуха, виявили коронавірус.

9 серпня кількість випадків зараження коронавірусом досягла 20 мільйонів.