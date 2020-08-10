Главные новости воскресенья и ночи: выборы в Беларуси, Кличко и электросамокаты

В Беларуси митинговали против фальсификаций на президентских выборах, Кличко продолжает настаивать на незаконности установления электросамокатов в столице – новости, которые были актуальны 9 августа.

О выборах и протестах в Беларуси

По данным официального экзит-пола, победу на президентских выборах в Беларуси одержал Александр Лукашенко, который руководит государством уже 26 лет. Однако оппозиционные экзит-полы указывают, что с огромным отрывом выиграла его оппонентка Светлана Тихановская. Мужа последней, Сергея, не допустили к выборам и бросили за решетку.

Сторонники Тихановской в ответ на официальные результаты вышли на митинги в Минске и других городах Беларуси. К их разгону привлекли ОМОН, в частности автозак силовиков въехал в толпу протестующих, а милиция стреляла резиновыми пулями. Сколько именно людей пострадало на данный момент не известно.

Кроме того, власть препятствует доступу в интернет и блокирует самые большие новостные порталы.

В день выборов президента Беларуси и накануне в разных городах страны силовики задержали уже более сотни человек.

Тихановская призвала правоохранителей остановить насилие и своих избирателей – предупреждать провокации.

Массовые протесты продолжались несколько часов, но митингующие обещали собраться утром и скандировали "Завтра".

О самокатах

Мэр Киева Виталий Кличко отреагировал на резонанс, вызванный его заявлением о незаконности действий компании Bolt, которая без согласования с городом разместила пункты проката электросамокатов в столице.

Городской голова подчеркнул, что хочет еще раз объяснить свою позицию и ситуацию.

По его словам, движение такого вида "транспорта" как электросамокаты не урегулировано действующим законодательством Украины.

Поэтому нерешенным остается вопрос, где именно должны ездить такие средства передвижения - по дороге, тротуарах или велосипедных дорожках. И по каким правилам: скорость, световые обозначения, с какого возраста "водителя".

Кличко считает, что дать ответы и урегулировать все эти вопросы должно законодательство Украины о дорожном движении.

Он добавил, что деятельность Bolt в предоставлении услуг проката должна быть согласована с городом.

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