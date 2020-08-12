Головні новини вівторка і ночі: Тесла Богдана, Білорусь Лукашенка

Богдану спалили Теслу, Тихановська виїхала з Білорусі у Литву — актуальні новини 11 серпня.

Про Теслу

Колишньому голові Офісу президента Андрію Богдану цієї ночі спалили електромобіль "Tesla".

Він опублікував відео з камери спостереження, на якому невідомий підпалює його електрокар, та заявив, що розцінює це як погрозу від влади.

Про Білорусь

Опозиційна кандидатка на виборах президента Білорусі Світлана Тихановська покинула Білорусь і прибула в Литву.

"Не дай Бог, опинитися перед таким вибором, перед яким опинилася я": у відеозверненні Тихановська пояснила, що сама прийняла рішення виїхати з Білорусі до дітей, хоча це було важким рішенням.

Пізніше з’явилося ще одне її звернення до білорусів, у якому вона закликала їх не протидіяти правоохоронцям, не виходити на протести та поважати закон.

"Людина, яка три години перебуває на самоті з двома представниками силових структур, може прочитати будь-який текст" — представник виборчого штабу Тихановської пояснила, що відеозвернення було записане в кабінеті голови ЦВК Білорусі Лідії Єрмошиної.

Тим часом у Білорусі розпочався загальнонаціональний страйк, працівники підприємств в Мінську та інших містах масово залишають робочі місця.

Ввечері ОМОН знову взявся за силовий розгін протестувальників у столиці Білорусі: вкотре використовують гумові кулі, сльозогінний газ, світлошумові гранати, відловлюють людей у під’їздах, б’ють та затримують журналістів.

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