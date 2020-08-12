Главные новости вторника и ночи: Тесла Богдана, Беларусь Лукашенко
Богдану сожгли Теслу, Тихановская выехала из Беларуси в Литву — актуальные новости 11 августа.
О Тесле
Бывшему главе Офиса президента Андрею Богдану этой ночью сожгли электромобиль "Tesla".
Он опубликовал видео с камеры наблюдения, на котором неизвестный поджигает его электрокар, и заявил, что расценивает это как угрозу от власти.
О Беларуси
Оппозиционная кандидат на выборах президента Беларуси Светлана Тихановская покинула Беларусь и прибыла в Литву.
"Не дай Бог, оказаться перед таким выбором, перед которым оказалась я": в видеообращении Тихановская объяснила, что сама приняла решение уехать из Беларуси к детям, хотя это было тяжелым решением.
Позднее появилось еще одно ее обращение к белорусам, в котором она призвала их не противодействовать стражам порядка, не выходить на протесты и уважать закон.
"Человек, который три часа находится в одиночестве с двумя представителями силовых структур, может прочитать любой текст" — представитель избирательного штаба Тихановской объяснила, что видеообращение было записано в кабинете главы ЦИК Беларуси Лидии Ермошиной.
Тем временем в Беларуси началась общенациональная забастовка, работники предприятий в Минске и других городах массово покидают рабочие места.
Вечером ОМОН снова взялся за силовой разгон протестующих в столице Беларуси: в который раз используют резиновые пули, слезоточивый газ, светошумовые гранаты, отлавливают людей в подъездах, бьют и задерживают журналистов.
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