Новини 14 серпня: протести у Білорусі, посилення карантину у Києві
У Білорусі на акції вийшли працівники заводів по всій країні, Київ посилює карантинні обмеження — актуальні новини 14 серпня.
Про Білорусь
У Мінську та інших містах Білорусі тривають ненасильницькі акції протесту – вранці люди виходили на вулиці, щоб сказати своє ні свавіллю міліції, яка застосовувала насильство до затриманих білорусів.
"Я поки живий і не за кордоном, як тут деякі наші шановні "свідомі" розкручують" — Лукашенко прокоментував повідомлення про свій від'їзд з країни.
В Білорусі відпустили затриманих українських волонтерів "Восток SOS" Євгена Васильєва та Костянтина Рєуцького. Вони розповіли, що під час затримання їх били, але "менше, ніж білорусів".
Світлана Тихановська закликала провести в усіх містах Білорусі в ці вихідні мирні мітинги, щоб зупинити насильство. Також вона заявила, що там, де виборчі комісії підрахувала голоси чесно, її підтримка склала від 60% до 70%.
Зі свого боку ЦВК Білорусі оголосив остаточні підсумки виборів: у Лукашенка 80% голосів, у Тихановської — 10%.
Працівники різних промислових підприємств у різних містах Білорусі вийшли на масові акції солідарності — люди вимагають переглянути результати президентських виборів.
Світлана Тихановська у новому зверненні заявила, що ініціює створення координаційної ради для трансферу влади в Білорусі.
МВС Білорусі порушило кримінальну справу проти засновника опозиційних телеграм-каналів NEXTA і NEXTA Live Степана Путила та оголосило його в розшук.
Про столичний карантин
Київ з 17 серпня посилює карантинні обмеження — столиця потрапила до "жовтої" зони через зростання кількості хворих: заповненість залів кінотеатрів може бути не більшою за 50%, а громадський транспорт буде перевозити пасажирів виключно у кількості місць для сидіння.
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