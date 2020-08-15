Головні новини п’ятниці і ночі: протести у Білорусі, посилення карантину у Києві

У Білорусі на акції вийшли працівники заводів по всій країні, Київ посилює карантинні обмеження — актуальні новини 14 серпня.

Про Білорусь

У Мінську та інших містах Білорусі тривають ненасильницькі акції протесту – вранці люди виходили на вулиці, щоб сказати своє ні свавіллю міліції, яка застосовувала насильство до затриманих білорусів.

"Я поки живий і не за кордоном, як тут деякі наші шановні "свідомі" розкручують" — Лукашенко прокоментував повідомлення про свій від'їзд з країни.

В Білорусі відпустили затриманих українських волонтерів "Восток SOS" Євгена Васильєва та Костянтина Рєуцького. Вони розповіли, що під час затримання їх били, але "менше, ніж білорусів".

Світлана Тихановська закликала провести в усіх містах Білорусі в ці вихідні мирні мітинги, щоб зупинити насильство. Також вона заявила, що там, де виборчі комісії підрахувала голоси чесно, її підтримка склала від 60% до 70%.

Зі свого боку ЦВК Білорусі оголосив остаточні підсумки виборів: у Лукашенка 80% голосів, у Тихановської — 10%.

Працівники різних промислових підприємств у різних містах Білорусі вийшли на масові акції солідарності — люди вимагають переглянути результати президентських виборів.

Світлана Тихановська у новому зверненні заявила, що ініціює створення координаційної ради для трансферу влади в Білорусі.

МВС Білорусі порушило кримінальну справу проти засновника опозиційних телеграм-каналів NEXTA і NEXTA Live Степана Путила та оголосило його в розшук.

Про столичний карантин

Київ з 17 серпня посилює карантинні обмеження — столиця потрапила до "жовтої" зони через зростання кількості хворих: заповненість залів кінотеатрів може бути не більшою за 50%, а громадський транспорт буде перевозити пасажирів виключно у кількості місць для сидіння.

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