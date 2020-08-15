Главные новости пятницы и ночи: протесты в Беларуси, ужесточение карантина в Киеве

В Беларуси на акции вышли работники заводов по всей стране, Киев ужесточает карантинные ограничения — актуальные новости 14 августа.

О Беларуси

В Минске и других городах Беларуси продолжаются ненасильственные акции протеста – утром люди выходили на улицы, чтобы сказать свое нет произволу милиции, которая применяла насилие к задержанным белорусам.

"Я пока живой и не за границей, как тут некоторые наши уважаемые "свядомыя" раскручивают" — Лукашенко прокомментировал сообщения о своем отъезде из страны.

В Беларуси отпустили задержанных украинских волонтеров "Восток SOS" Евгения Васильева и Константина Реуцкого. Они рассказали, что при задержании их избивали, но "меньше, чем белорусов".

Светлана Тихановская призвала провести во всех городах Беларуси в эти выходные мирные митинги, чтобы остановить насилие. Также она заявила, что там, где избирательные комиссии подсчитали голоса честно, ее поддержка составила от 60% до 70%.

В свою очередь ЦИК Беларуси огласил окончательные итоги выборов: у Лукашенко 80% голосов, у Тихановской — 10%.

Работники разных промышленных предприятий в разных городах Беларуси вышли на массовые акции солидарности — люди требуют пересмотреть результаты президентских выборов.

Светлана Тихановская в новом обращении заявила, что инициирует создание координационного совета для трансфера власти в Беларуси.

МВД Беларуси завело уголовное дело на основателя оппозиционных телеграм-каналов NEXTA и NEXTA Live Степана Путило и объявило его в розыск.

О столичном карантине

Киев с 17 августа ужесточает карантинные ограничения — столица попала в "желтую" зону из-за роста количества больных: заполненность залов кинотеатров может быть не более 50%, а общественный транспорт будет перевозить пассажиров исключительно в количестве мест для сидения.

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