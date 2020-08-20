Новини 20 серпня: отруєння Навального, три антирекорди COVID

Російський опозиціонер Навальний у реанімації з токсичним отруєнням, в Україні за добу 2134 нових хворих на коронавірус — актуальні новини 20 серпня.

Про Навального

Російський опозиційний політик Олексій Навальний потрапив до реанімації з отруєнням — йому стало зле в літаку на рейсі з Томська до Москви. Літак екстрено сів у Омську, Навального на швидкій відвезли до лікарні.

Наразі Навальний перебуває в комі, його підключили до апарату "штучного дихання".

За даними російських ЗМІ, лікарі поставили йому попередній діагноз – отруєння невстановленим психодиcлептиком. Водночас у лікарні не можуть підтвердити, що в нього отруєння.

"Лікарі роблять не те щоб усе можливе, лікарі реально займаються порятунком його життя", – заявив заступник головного лікаря.

У Кремлі заявили, що бажають Навальному "якнайшвидшого одужання" і готові в разі потреби організувати його перевезення на лікування за кордон.

Пізніше штаб Олексія Навального попросив Кремль посприяти його переміщенню за кордон на лікування.

Про антирекорди

За добу 19 серпня коронавірус підтвердили 2 134 особам, було госпіталізовано 407 хворих, померли 40 пацієнтів із COVID-19 — це одразу три антирекорди.

Епідемічна ситуація з COVID-19 погіршується у Києві та 17 областях — дані РНБО.

За минулу добу Україна опинилася на 15-му місці в світі за кількістю нових випадків зараження коронавірусом, за загальною кількістю виявлених хворих вона на 31-му місці.

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