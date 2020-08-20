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Новости 20 августа: отравление Навального, три антирекорда COVID

Четверг, 20 августа 2020, 21:00

Российский оппозиционер Навальный в реанимации с токсическим отравлением, в Украине 2134 новых больных коронавирусом — актуальные новости 20 августа.

О Навальном

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный попал в реанимацию с отравлением — ему стало плохо в самолете на рейсе из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, Навального на скорой увезли в больницу.

Сейчас Навальный находится в коме, его подключили к аппарату "искусственного дыхания".

По данным российских СМИ, врачи поставили ему предварительный диагноз – отравление неустановленным психодиcлептиком. В то же время в больнице не могут подтвердить, что у него отравление.

"Врачи делают не то чтобы все возможное, врачи реально занимаются спасением его жизни", – заявил замглавврача.

В Кремле заявили, что желают Навальному "скорейшего выздоровления" и готовы в случае необходимости организовать его перевозку на лечение за границу.

Позднее штаб Алексея Навального попросил Кремль помочь в его перемещении за границу на лечение.

Об антирекордах

За сутки 19 августа коронавирус подтвердили 2134 людям, были госпитализированы 407 больных, умерли 40 пациентов с COVID-19 — это сразу три антирекорда.

Эпидемическая ситуация с COVID-19 ухудшается в Киеве и 17 областях — данные СНБО.

За минувшие сутки Украина оказалась на 15-м месте в мире по количеству новых случаев заражения коронавирусом, по общему количеству выявленных больных она на 31-м месте.

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Украинская правда


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