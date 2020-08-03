Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Новини 3 серпня: "київський терорист", соціологія місцевих виборів 

Понеділок, 3 серпня 2020, 21:13

Чоловік погрожував підірвати бізнес-центр у Києві, Кличко за рейтингом обходить трьох найближчих кандидатів разом взятих, — актуальні новини 3 серпня.

Про "київського терориста"

У Києві невідомий чоловік захопив приміщення банку і погрожував вибухівкою.

Терористом виявився громадянин Узбекистану Сухроб Карімов. Він представився "святим духом" і наказав арештувати усіх президентів у світі.

Спецпризначенці затримали Сухроба Карімова. Виявилося, що "київському терористу" у 10 років був поставлений діагноз олігофренія, а вибухівку в приміщенні так і не виявили. 

Про соціологію місцевих виборів 

Якби вибори до Київської міськради відбулися найближчим часом, то "Євросолідарність" та "Слуга народу" отримали б майже по 20% голосів виборців.

У рейтингу кандидатів на виборах мера Києва лідером є Віталій Кличко – за нього готові віддати голоси 41,7% тих, хто визначився із вибором і має намір  взяти участь у голосуванні.

Про телеграм-канал Української правди

Підписуйтеся на наш новинний телеграм-канал УП. Стрічка

Кожен день ми публікуємо короткі та оперативні новини про те, що відбувається в Україні та світі.

Про інші важливі новини

Луцька міськрада відкинула жорсткий карантин і просить поліцію не притягувати бізнес до відповідальності за порушення карантину. Тернoпільська міська рада також відмовилася від суворого карантину.

Затримані в Білорусі бойовики із приватної російської армії прямували до Венесуели.

Син ексвласника компанії "Мотор Січ" придбав острів в Італії за 10 млн євро. 

Аваков вручив нагородну зброю чотирьом поліцейським за ліквідацію "полтавського терориста".



powered by lun.ua
Головне сьогодні

Новини 3 серпня: "київський терорист", соціологія місцевих виборів 

Міноборони відповіло на погрози Росії збільшити постачання зброї в ОРДЛО

У "київського терориста" з 10 років олігофренія, вибухівку не знайшли - МВС

Укрзалізниця закрила продаж квитків до Луцька і Тернополя

Затримані в Білорусі бойовики "Вагнера" прямували в країну Латинської Америки

З’явилося відео із затримання столичного терориста

Усі новини...
Останні новини
21:36
Окупанти сім годин не випускали сім’ю з малими дітьми з Криму
21:13
Новини 3 серпня: "київський терорист", соціологія місцевих виборів 
20:46
Офіційний курс на 4 серпня: гривня зміцнилась до євро, але ослабла до долара
20:25
У СБУ пояснили, чому "київський терорист" змінив заручниць
20:05
Із Нацбанку йде директор Департаменту комунікацій
19:51
ЄС може пом’якшити одну з своїх ключових вимог у переговорах з Британією – ЗМІ
19:35
оновленоСправа ОАСК: голові ДСА не призначили заставу та заборонили розмовляти з Вовком
19:16
Мінфін видав перші ліцензії на виробництво спирту приватним компаніям
18:54
Бойовики здійснили два обстріли протягом дня
18:40
Суд скасував рішення АМКУ про примусовий поділ азотного бізнесу Фірташа
Усі новини...