Головні новини середи і ночі: інавгурація Лукашенка, Ахметов і Зеленський

Зеленський і “швидкі” від Фонду Ріната Ахметова

Лукашенко терміново провів таємну інавгурацію, Ахметов "підгодовує" Офіс президента та "Слугу народу", — актуальні новини 23 вересня.

Про інавгурацію Лукашенка

Державне інформагентство Білорусі повідомляє, що Олександр Лукашенко "вступив на посаду президента". При цьому незалежні ЗМІ зазначають, що напередодні були повідомлення лише про репетиції інавгурації.

У зв'язку з таємною інавгурацією Олександра Лукашенка опозиція закликає білорусів до безстрокової акції непокори.

Українська держава не вважає легітимною "інавгурацію" самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

США та Канада заявили, що не визнають Олександра Лукашенка, "інавгурацію" якого провели у Мінську, законним президентом Білорусі.

Про Ахметова і Зеленського

Олігарх Рінат Ахметов виділяє гроші на команду президента Володимира Зеленського і "Слуги народу" – за словами джерела, це понад 2 мільйони доларів щомісяця.

У пресслужбі олігарха Ріната Ахметова заявили, що інформація про те, що він виділяє гроші на команду Зеленського та "Слугу народу", не відповідає дійсності.

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