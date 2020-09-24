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Главные новости среды и ночи: инаугурация Лукашенко, Ахметов и Зеленский

Четверг, 24 сентября 2020, 08:00
Зеленский и "скорые" от Фонда Рината Ахметова

Лукашенко решил скоропостижно провести инаугурацию, Ахметов "подкармливает" Офис президента и "Слугу народа", — актуальные новости 23 сентября.

Об инаугурации Лукашенко

Государственное информагентство Беларуси сообщает, что Александр Лукашенко "вступил в должность президента". "Церемония инаугурации" прошла во Дворце Независимости. При этом независимые СМИ отмечают, что накануне были сообщения лишь о репетиции инаугурации.

В связи с тайной инаугурацией Александра Лукашенко оппозиция призывает беларусов к бессрочной акции неповиновения.

Украинское государство не считает легитимной "инаугурацию" самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

США и Канада заявили, что не признают Александра Лукашенко, "инаугурацию" которого сегодня провели в Минске, законным президентом Беларуси.

Об Ахметове и Зеленском

Олигарх Ринат Ахметов выделяет деньги на команду президента Владимира Зеленского и "Слуги народа" – по словам источника, это более 2 миллионов долларов ежемесячно.

В пресс-службе олигарха Рината Ахметова заявили, что информация о том, что он выделяет деньги на команду Зеленского и "Слугу народа", не соответствует действительности.

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Украинская правда


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