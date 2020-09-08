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Лукашенко заявив росЗМІ, що вважає правильним рішення про затримання Колесникової

Вівторок, 8 вересня 2020, 14:01
Лукашенко заявив росЗМІ, що вважає правильним рішення про затримання Колесникової

Виконувач обов'язки президента Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що вважає правильним рішення про затримання члена Координаційної ради Білорусі Марії Колесникової.

Джерело: TYT.BY, Лукашенко в інтерв'ю російським федеральним ЗМІ

Дослівно TYT.BY: "Лукашенко заявив, що Марія Колесникова хотіла бігти до сестри в Україну".

Деталі: Він сказав, що як прикордонник, вважає правильним рішення про затримання Колесникової, але не пояснив чому.

Батько Колесникової уже відреагував на слова Лукашенка і спростував їх.

Пряма мова Олександра Колесникова: "Марія завжди повторювала: "Тату, що б не трапилося, я буду в Білорусі". Вона нічого не говорила мені про те, що планує поїхати в Україну. І вчора я залишив заяву в міліції про її зникнення".

За словами Колесникова, зв'язку з дочкою у нього до цих пір немає. Всю інформацію про неї він дізнається з інтернету. Правоохоронні органи, куди він звернувся з заявою за фактом зникнення дочки, нічого не повідомляють.

Також Лукашенко у розмові з росіянами зізнався, що "пересидів": "Так, можливо, я трохи пересидів. Можливо, мене показують не тільки з телевізора, але з праски і чайника. Але тільки я зараз можу захистити Білорусь".

Водночас, Державний прикордонний комітет країни повідомляє, що "Марію Колесникову затримали для з'ясування обставин інциденту", який стався на кордоні з Україною.

Лукашенко дав інтерв'ю Russia Today, "Першому каналу", ведучому "Вестей" на телеканалі "Росія 1", радіостанції "Говорить Москва".

Що було раніше: Білоруські прикордонники підтвердили затримання члена Координаційної ради Білорусі Марії Колесникової на білорусько-українському кордоні, Антон Родненков і Іван Кравцов перебувають на території України.

Передісторія:

  • Вранці 7 вересня невідомі вивезли у невідомому напрямку члена Координаційної ради Білорусі Марію Колесникову, посадивши у мікроавтобус із написом "Зв'язок". Увечері родичі Колесникової подали в міліцію заяву про її зникнення.
  • У МВС Білорусі заявляли, що "не мають інформації" про затримання Колесникової.
  • Згодом у Державному прикордонному комітеті Білорусі заявили, що члени Координаційної ради Антон Родненков, Іван Кравцов та Марія Колесникова виїхали в Україну. Водночас ЗМІ повідомляли про затримання Колесникової на кордоні.
  • Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив, що член Координаційної ради Білорусі Марія Колесникова в пункти пропуску України не прибувала, але двоє її колег 8 вересня перетинали український кордон.

Теми: ЛукашенкоБілорусьУкраїнамітинги
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