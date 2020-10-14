Головні новини вівторка і ночі: опитування Зеленського, продовження карантину

Зеленський анонсував всенародне опитування 25 жовтня, Карантин в Україні продовжили до кінця 2020 року, — актуальні новини 13 жовтня.

Про всенародне опитування

Президент Володимир Зеленський анонсував проведення у день виборів 25 жовтня всенародного опитування, на якому українцям запропонують дати відповідь на 5 питань. Що саме питатимуть, наразі невідомо.

Опитування, яке Офіс президента пропонує провести 25 жовтня, на відміну від конституційного референдуму, не матиме прямих юридичних наслідків.

У більшості фракцій Верховної Ради розкритикували ідею Зеленського провести у день виборів 25 жовтня всенародне опитування.

Про продовження карантину

Кабінет міністрів на засіданні 13 жовтня продовжив дію адаптивного карантину в Україні до кінця 2020 року.

Кабінет міністрів також рекомендуватиме закладам передвищої та вищої освіти на місяць перейти на дистанційне навчання.

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