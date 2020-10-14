Главные новости вторника и ночи: опрос Зеленского, продление карантина 

Зеленский анонсировал всенародный опрос 25 октября, Карантин в Украине продлили до конца 2020 года, — актуальные новости 13 октября.

О всенародном опросе

Президент Владимир Зеленский анонсировал проведение в день выборов 25 октября всенародного опроса, на котором украинцам предложат ответить на 5 вопросов. Что именно будут спрашивать, пока неизвестно.

Опрос, который Офис президента предлагает провести 25 октября, в отличие от конституционного референдума, не будет иметь прямых юридических последствий.

В большинстве фракций Верховной Рады раскритиковали идею Зеленского провести в день выборов 25 октября всенародный опрос.

О продлении карантина

Кабинет министров на заседании 13 октября продлил действие адаптивного карантина в Украине до конца 2020 года.

Кабинет министров также будет рекомендовать учреждениям предвысшего и высшего образования на месяц перейти на дистанционное обучение.

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О других важных новостях

В Лондоне президент Владимир Зеленский имел закрытую встречу с новым главой Секретной разведывательной службы МИД Великобритании Ричардом Муром, на которой речь шла и об окружении украинского лидера.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что во время встречи с представителями Секретной службы разведки в рамках его недавнего визита в Великобританию обсуждалась проблема дезинформации и фейковых новостей.

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