Головні новини вівторка і ночі: Зеленський в Раді, Порошенко і корупція

Зеленський каже, що сам хоче знати, де обіцяні ним посадки, Найбільше українці пов’язують корупцію з Порошенком та його партією, — актуальні новини 20 жовтня.

Про Зеленського в Раді

Президент Володимир Зеленський під час свого послання з трибуни Верховної Ради заявив, що на Донбасі 86-день триває режим припинення вогню - найдовший режим тиші за роки війни. Він також анонсував поїздку 120 нардепів від партії "Слуга народу" на Донбас.

Окрім того, Володимир Зеленський заявляє, що сам хоче знати і на всіх нарадах питає, коли ж почнуться обіцяні ним посадки.

Президент Володимир Зеленський у зверненні до парламенту в вівторок заявив, що за його президентства вдалося зняти втому міжнародної спільноти від України.

Нардепи різних фракцій розкритикували послання президента Зеленського у парламенті – кажуть, що немає конструктиву, Зеленський відірваний від реальності і займався піаром своєї партії перед місцевими виборами.

Про Порошенка і корупцію

Більшість українців не можуть назвати політика чи партію з бездоганною репутацією, найбільше корупцію пов’язують із 5-м президентом України Петром Порошенком та його політсилою.

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