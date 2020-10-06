Понад 20 нардепів на лікарняному через COVID-19 – Разумков

На лікарняному у зв'язку із виявленням коронавірусної хвороби COVID-19 перебувають 22 народні депутати.

Джерело: голова Верховної Ради Дмитро Разумков в ефірі телеканалу "112 Україна", якого цитує "Укрінформ"

Пряма мова Разумкова: "Станом на сьогодні 22 особи, народних депутатів України, знаходяться на лікарняному з підтвердженим COVID, а всього 52 народних депутати за весь цей проміжок (за час пандемії — ред.) або перехворіли, або на жаль, хворіють", — зазначив Разумков.

Деталі: При цьому він назвав такий показник захворюваності високим, пояснивши його тим, що багато народних депутатів спілкуються з виборцями та громадянами загалом під час роботи в регіонах, а тому "професія накладає свій відбиток".

При цьому він уточнив, що Рада не пішла на карантин, а продовжує працювати в режимі комітетів – онлайн.

Окрім того, за його словами, два тижні відведено для роботи парламентарів у регіонах, які "незважаючи на пандемію, продовжують працювати в своїх округах".

Що було раніше: