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Понад 20 нардепів на лікарняному через COVID-19 – Разумков

Вівторок, 6 жовтня 2020, 20:30
Понад 20 нардепів на лікарняному через COVID-19 – Разумков

На лікарняному у зв'язку із виявленням коронавірусної хвороби COVID-19 перебувають 22 народні депутати.

Джерело: голова Верховної Ради Дмитро Разумков в ефірі телеканалу "112 Україна", якого цитує "Укрінформ"

Пряма мова Разумкова: "Станом на сьогодні 22 особи, народних депутатів України, знаходяться на лікарняному з підтвердженим COVID, а всього 52 народних депутати за весь цей проміжок (за час пандемії — ред.) або перехворіли, або на жаль, хворіють", — зазначив Разумков.

Деталі: При цьому він назвав такий показник захворюваності високим, пояснивши його тим, що багато народних депутатів спілкуються з виборцями та громадянами загалом під час роботи в регіонах, а тому "професія накладає свій відбиток".

При цьому він уточнив, що Рада не пішла на карантин, а продовжує працювати в режимі комітетів – онлайн.

Окрім того, за його словами, два тижні відведено для роботи парламентарів у регіонах, які "незважаючи на пандемію, продовжують працювати в своїх округах".

Що було раніше:

  • 29 вересня п'ятий президент та лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко повідомив, що отримав позитивний тест на Covid.
  • Глава партії "Голос" Кіра Рудик захворіла на коронавірус COVID-19. Того ж дня захворів нардеп "Слуги народу" Жан Беленюк.
  • Нещодавно у Раду повернулася лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко, яка подолала коронавірус.
  • 30 вересня Рада пішла на карантин через спалах COVID-19 серед нардепів.
  • 5 жовтня ЗМІ повідомляли, що у Раді коронавірус підтвердили у 75 осіб, а одна співробітниця померла. За даними джерел "Української правди", у "Слузі народу" наразі 8 активних випадків COVID-19.

"Українська правда" у Threads

Теми: Верховна РадаРазумков Дмитрокоронавірусепідемія
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