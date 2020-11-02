Президент розповів, як озвучував голові КС "червоні лінії"

Президент Володимир Зеленський заявив, що розмовляв з головою Конституційного суду Олександром Тупицьким і окреслював йому "червоні лінії", які не варто переходити.

Джерело: Зеленський в ефірі "Свободи слова на ICTV" 2 листопада

Пряма мова: "Що стосується узурпації влади. Нікого з цих суддів півтора року я не знав, я не бачив, не знав їхніх прізвищ, не спілкувався. Я спілкувався тільки з головою КС – і це є правда, – якому я казав: "Є червоні лінії для українського суспільства. Якщо ми не хочемо повернутись через ваші рішення назад на 10 років у минуле, є червоні лінії.

Це Вищий антикорупційний суд, земельна реформа, це наші зобов’язання перед державою Україна, перед суспільством, це те, що я обіцяв як президент, ми обіцяли як партія, ми це робили, ми запроваджували ці реформи, це банківська реформа"".

Деталі: Скандальне рішення КС про скасування відповідальності за недостовірне декларування Зеленський назвав "першим кроком" на шляху до перетину "червоних ліній".

Президент наголосив, що поважає Конституційний суд як інституцію, але нинішній склад КС потребує перезавантаження, бо і в нього самого, і у суспільства "багато питань до нього".

Як приклад він навів також історію з купівлею Тупицьким землі в окупованому Криму у 2018 році.

Тому, за словами Зеленського, коли мова йде про перезавантаження КС, то говорять про доброчесність суддів, щоб судді "захищали Україну, кожного з нас і Конституцію".

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