Новини 3 листопада: посилення карантину, виправдання Марківа

Уряд готується значно посилити карантин з понеділка, Нардепи закликали 11 суддів КС скласти повноваження, — актуальні новини 3 листопада.

Про посилення карантину

З наступного тижня в Україні планують значно посилити карантинні обмеження. За різними даними, розглядаються варіанти від "карантину вихідного дня" до запровадження комендантської години та штрафів за її порушення.

Про виправдання Марківа

Міланський апеляційний суд виніс виправдувальний вирок у справі Віталія Марківа, повністю виправдавши його.

Про телеграм-канал Української правди

Підписуйтеся на наш новинний телеграм-канал УП. Стрічка.

Кожен день ми публікуємо короткі та оперативні новини про те, що відбувається в Україні та світі.

Про інші важливі новини

Понад 150 нардепів просять 11 суддів Конституційного Суду добровільно піти у відставку після підтримки рішення про неконституційність деяких норм щодо електронного декларування.

Суддя Конституційного Суду Ігор Сліденко, який був доповідачем у справі про скасування відповідальності чиновників за корупцію, лякає Зеленського війною та тюрмою через намір розпустити КС.

Голова Венеційської комісії Джанні Букіккіо запропонував президенту Володимиру Зеленському провести експертизу ситуації, що склалася в Україні після скандального рішення Конституційного суду.

Європейський Союз заявив, що Україна повинна невідкладно відновити антикорупційну інфраструктуру, попередивши, що це є умовою надання фінансової допомоги та безвізу з ЄС.

НАБУ оголосило в розшук голову Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка, якого підозрює у створенні злочинної організації з метою захоплення державної влади.

Зеленський відповів на звинувачення російсько-вірменського режисера Саріка Андреасяна про "руки в крові" й запевнив, що Україна не продавала фосфорні бомби Азербайджану.

На Волині у Луцьку пройде повторне голосування на виборах міського голови, а Івано-Франківськ очолить чинний глава міста Руслан Марцінків.

Рекордні понад 100 млн виборців достроково проголосували на виборах президента США до початку дня виборів.