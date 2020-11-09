Головні новини неділі і ночі: наступ в Карабаху, протести у Білорусі

Азербайджан заявляє про взяти важливих міст в Карабаху, у Мінську тривають протести – новини, які були актуальні 8 листопада.

Про Нагірний Карабах

Президент Азербайджану Ільхам Алієв 8 листопада під час звернення до нації заявив про те, що збройні сили країни взяли під контроль місто Шуша в Нагірному Карабасі.

Офіційний представник міністерства оборони Вірменії Арцруні Ованнісян спростував заяву президента Азербайджану Ільхама Алієва про перехід міста Шуша в Нагірному Карабасі під контроль азербайджанської армії.

Про протести у Мінську

У неділю, 8 листопада, в столиці Білорусі продовжуються масові акції протесту. ОМОН полював на учасників мітингу, очевидці розповідали, що чули постріли.

У Білорусі на акціях у неділю затримали більше 1000 осіб.

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