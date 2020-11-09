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Главные новости воскресенья и ночи: наступление в Карабахе, протесты в Беларуси

Понедельник, 9 ноября 2020, 08:00

Азербайджан заявляет о взятии важных городов в Нагорном Карабахе, в Минске продолжаются протесты – новости, которые были актуальны 8 ноября.

О Нагорном Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 8 ноября во время обращения к нации заявил о том, что вооруженные силы страны взяли под контроль город Шуша в Нагорном Карабахе.

Официальный представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян опроверг заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева о переходе города Шуша в Нагорном Карабахе под контроль азербайджанской армии.

О протестах 

В воскресенье, 8 ноября, в столице Беларуси продолжаются массовые акции протеста. ОМОН охотится на участников митинга, очевидцы рассказывают, что слышны выстрелы. 

В Беларуси на акциях в воскресенье задержали более 1000 человек.

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Украинская правда


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