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Головні новини понеділка і ночі: КДБ Білорусі і справа Шеремета, "особливості" локдауну

Вівторок, 5 січня 2021, 08:00

Спецслужби Білорусі готували вбивство Павла Шеремета, а з 8 січня у супермаркетах заборонять продаж низки повсякденних товарів, – актуальні новини 4 січня.

Про КДБ Білорусі і вбивство Шеремета

Ще в 2012 році секретні служби Білорусі за наказом Лукашенка обговорювали можливість підірвати вибухівкою журналіста Павла Шеремета, що було здійснено 4 роки потому.

Нацполіція у грудні 2020 року отримала в розпорядження інформацію щодо можливих замовників вбивства журналіста Павла Шеремета з території однієї з країн Європи і буде проводити там слідчі дії.

У МВС вважають, що записи 2012 року відповідають версії українського слідства і на справі ветеранів АТО й волонтерів не позначаться.

Колишній співробітник білоруського спецназу Ігор Макар, який розповсюдив аудіозапис, де силовики Білорусі обговорюють можливість вбивства журналіста Павла Шеремета, повідомив про готовність свідчити у справі Офісу генерального прокурора України. Він також сказав, що передав відповідні докази українській стороні у грудні 2020 року. 

Про заборону на продаж повсякденних товарів

На період січневого локдауну супермаркетам заборонили продавати побутову хімію, одяг, пресу та інші товари повсякденного вжитку - в Американській торговельній палаті це назвали обмеженням прав споживачів.

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Українська правда


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