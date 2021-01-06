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Новини 6 січня: посилений карантин, поставка вакцин

Середа, 6 січня 2021, 19:59
Новини 6 січня: посилений карантин, поставка вакцин

МОЗ проти перенесення посиленого карантину: хоче уникнути локдауну навесні, Степанов доручив закупити вакцини від COVID-19 через компанію-посередника — актуальні новини 6 січня.

Про локдаун

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов сподівається, що січневий жорсткий карантин допоможе уникнути "локдауну" до весни й навесні.

Про вакцини

Степанов звинуватив очільника "Медзакупівель" Арсена Жумаділова у підриві репутації України в процесі перемовин щодо поставок вакцини.

Очільник МОЗ запевнив, що найближчим часом будуть прийняті рішення про замовлення вакцини проти COVID-19 безпосередньо у виробників.

Вакцина від коронавірусу іноземного виробництва буде закуповуватися Україною через українську компанію-посередника "Лекхім" — її пов‘язують із ексочільницею МОЗу в уряді Азарова Раїсою Богатирьовою.

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Про інші важливі новини

16-річний син політика і бізнесмена Геннадія Корбана Лев та його подруга загинули в аварії у Дніпропетровській області, катаючись на квадроциклі.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль дав доручення перевірити інформацію про можливу підпільну вакцинацію від коронавірусу депутатів і топ-чиновників.

У Тернополі вирішили не вводити посилений карантин через коронавірус, який запроваджується по всій країні з 8 січня.

За добу 5 січня в Україні підтвердили 6 911 нових випадків коронавірусної хвороби, одужали 14 490 осіб, померли 228 пацієнтів.

Про що усі говорили 6 січня? П’ять головних новин середи:

  1. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов сподівається, що січневий жорсткий карантин допоможе уникнути "локдауну" до весни й навесні.
  1. Вакцина від коронавірусу іноземного виробництва буде закуповуватися Україною через українську компанію-посередника "Лекхім" — її пов‘язують із ексочільницею МОЗу в уряді Азарова Раїсою Богатирьовою.
  1. 16-річний син політика і бізнесмена Геннадія Корбана Лев та його подруга загинули в аварії у Дніпропетровській області, катаючись на квадроциклі.
  1. Прем’єр Шмигаль дав доручення перевірити інформацію про можливу підпільну вакцинацію від коронавірусу депутатів і топ-чиновників.
  1. У Тернополі вирішили не вводити посилений карантин через коронавірус, який запроваджується по всій країні з 8 січня.

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Українська правда

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Теми: локдаункарантинвакцинація
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