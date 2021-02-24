Головні новини вівторка і ночі: вирок Стерненку, перша вакцина в Україні

Суд дав Стерненку 7 років тюрми у справі викрадення і катування людини, В Україну прибула перша партія вакцини від COVID-19, — актуальні новини 23 лютого.

Про вирок Стерненку

Суд у справі викрадення і катування людини призначив екслідеру одеського "Правого сектору" Сергію Стерненку та його соратнику Руслану Демчуку по 7 років і 3 місяці ув’язнення з конфіскацією половини майна.

Прессекретар президента Юлія Мендель заявила, що Володимир Зеленський не втручається в розслідування та розгляд кримінальної справи проти Сергія Стерненка та не пропонував йому жодних посад.

Водночас адвокат Стерненка Масі Найєм каже, що Зеленський пропонував Стерненку посаду в одному з правоохоронних органів. Співрозмовник УП з оточення Зеленського повідомив, що йдеться про посаду в одеському управлінні СБУ.

Тим часом парламентська фракція "Голос" ініціює збір підписів за відставку генерального прокурора Ірини Венедіктової у зв'язку з вироком Стерненку.

Ввечері на розі вулиці Банкової та Інститутської близько тисячі людей протестують проти ув'язнення Сергія Стерненка.

Під час протестів під Офісом президента через ув’язнення Сергія Стерненка до управління поліції забрали 17 людей.

На суботу 27 лютого організатори запланували нові протести, якщо його не випустять на волю.

Про першу вакцину в Україні

В Україну прибула перша партія вакцини AstraZeneca - 500 тисяч доз, їх вистачить на щеплення проти COVID-19 для 250 тисяч осіб.

Крім того, МОЗ зареєструвало вакцини Oxford/AstraZeneca та Pfizer-BioNTech проти COVID-19 для екстреного медичного застосування.

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