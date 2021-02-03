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Зеленський пояснив послам G7 та Євросоюзу причини блокування каналів Медведчука

Середа, 3 лютого 2021, 21:41
Зеленський пояснив послам G7 та Євросоюзу причини блокування каналів Медведчука

На зустрічі президента України Володимира Зеленського з послами країн "Великої сімки" та Європейського Союзу в Україні обговорювали про рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо запровадження санкцій проти окремих засобів масової інформації.

Джерело: Офіс президента

Пряма мова Зеленського: ""Хочу відзначити роботу Служби безпеки саме в боротьбі з небезпекою російської агресії в інформпросторі. Санкції проти засобів масової інформації – це завжди складне рішення для будь-якої влади, крім авторитарної. Це рішення не є емоційним, воно визрівало й готувалося вже тривалий час на основі інформації багатьох українських державних органів. Це в жодному разі не наступ на свободу слова, це обґрунтоване рішення для захисту національної безпеки".

Деталі: Президент зазначив, що ці телеканали тривалий час активно використовувалися для дезінформаційних кампаній в Україні, спрямованих на підрив реформ, курсу держави на європейську та євроатлантичну інтеграцію та просування гібридного впливу держави-агресора.

Зеленський запевнив послів, що свободі слова в Україні нічого не загрожує.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак додав, що санкції стосовно деяких ЗМІ були запроваджені на основі серйозних доказів.

Нагадаємо: Перед зустріччю з послами Зеленський зустрівся з керівниками провідних українських телевізійних каналів щодо санкцій проти телеканалів Медведчука.

Знати більше: Телевізійна скринька Пандори. Як Зеленський ввів санкції проти каналів Медведчука

Передісторія: 2 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування санкцій проти нардепа Тараса Козака та телеканалів з орбіти кума Путіна Віктора Медведчука - "112 Україна", NewsOne, ZIK. Внаслідок цього телеканалам доведеться припинити роботу. 

Підставою для санкцій проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака та пов'язаних з ним юридичних осіб стало розслідування СБУ, яке встановило, що схеми з поставками вугілля з окупованих територій сприяють фінансуванню тероризму.

Секретар РНБО Олександр Данілов вважає, що в Україні працює ще багато антиукраїнських телеканалів, і РНБО буде вводити санкції щодо них, але тільки після надходження підтверджуючих це документів.

Українська правда

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Теми: ЗеленськийG7ЄСсанкціїМедведчук
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